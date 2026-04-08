Συλλυπητήρια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου (pic)
Τα συλλυπητήριά της έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην οικογένεια και τους οικείους του Μιρτσέα Λουτσέσκου.
- Νεκρή 75χρονη οδηγός μηχανής στη Χαλκίδα μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
- Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ
- Μία... περίεργη πινακίδα στο κέντρο της Αθήνας - Τι σημαίνει για τους οδηγούς
- Ιούδας: Τι κρύβεται στην πραγματικότητα πίσω από την προδοσία του
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου και έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Οι Ερυθρόλευκοι στο μήνυμά τους τοποθετήθηκαν με σεβασμό στη μνήμη του Ρουμάνου τεχνικού και αναφέρθηκαν στην σπουδαία πορεία του και στην προσφορά του στο ποδόσφαιρο.
Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Υπήρξε ένας σπουδαίος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με τεράστια προσφορά στο ποδόσφαιρο και σημαντικές επιτυχίες στην πορεία του.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην… pic.twitter.com/bANkeE6bQw
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 8, 2026
Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου
«Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Υπήρξε ένας σπουδαίος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με τεράστια προσφορά στο ποδόσφαιρο και σημαντικές επιτυχίες στην πορεία του.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
- Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
- Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
- Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ ο Φουρνιέ για το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
- Η προφητική ατάκα του Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Το να πεθάνεις στο γήπεδο είναι το πιο όμορφο πράγμα…»
- Η UEFA ανακοίνωσε ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου
- Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Έφυγε» ο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις