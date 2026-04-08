Το συγκινητικό «αντίο» του Πίρλο στον Λουτσέσκου: «Με μεγάλωσες σαν γιο»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε χθες (7/4) από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του, αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς υπήρξε μία εμβληματική φυσιογνωμία στους πάγκους κορυφαίων ομάδων.

Ο Αντρέα Πίρλο υπήρξε ένας από τους ποδοσφαιριστές που συνεργάστηκαν με τον Λουτσέσκου, μάλιστα ο Ρουμάνος τεχνικός είχε «χαρίσει» στον Ιταλό βετεράνο το επαγγελματικό του ντεμπούτο του με την Μπρέσια, όταν ήταν μόλις 16 ετών το 1995, ενώ στη συνέχεια είχαν συνεργαστεί και στην Ίντερ.

O Πίρλο είπε μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα το δικό του «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, εκφράζοντας βαθιά ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο του πολύπειρου τεχνικού και ανέφερε μάλιστα, ότι τον μεγάλωσε σαν να ήταν γιος του.

Η ανάρτηση του Πίρλο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21)

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Πίρλο για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου

«Σας ευχαριστώ για όλα, κύριε… Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ… Με μεγάλωσες σαν γιο, δίνοντάς μου την ευκαιρία να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους όταν ήμουν πολύ μικρός… Με έμαθες τι σημαίνει να αγαπάς αυτό το άθλημα σε όλες του τις λεπτομέρειες… Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ… Καλό ταξίδι, κύριε… Ευχαριστώ, Μιρτσέα Λουτσέσκου».