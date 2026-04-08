Σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Στη Nationala Arena του Βουκουρεστίου θα τεθεί την Μεγάλη Πέμπτη σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου.
- Νεκρή 75χρονη οδηγός μηχανής στη Χαλκίδα μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
- Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ
- Μία... περίεργη πινακίδα στο κέντρο της Αθήνας - Τι σημαίνει για τους οδηγούς
- Ιούδας: Τι κρύβεται στην πραγματικότητα πίσω από την προδοσία του
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια του, στον προπονητή του ΠΑΟΚ και γιο του, Ραζβάν, αλλά και σε όλο το ρουμάνικο ποδόσφαιρο.
Ο 80χρονος Ρουμάνος θρυλικός προπονητής πέθανε την Τρίτη (7/4) στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ρουμανίας και σήμερα βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες για το τελευταίο αντίο.
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Λουτσέσκου
Αξίζει να σημειωθεί πως η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη (9/4) στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου, ενώ μία μέρα αργότερα, θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Από εκεί και πέρα, η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
- Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
- Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο – Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες
- Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
- Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι υπό όρους οι εφοριακοί που κατηγορούνται για «φακελάκια» – Τι είπαν στις απολογίες τους
- Ανακωχή: «Φιλάω το χέρι του Αχιλλέα, φονιά του γιου μου»
- Στον κόσμο του «6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς
- ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών
- Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις