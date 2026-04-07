Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ποδόσφαιρο 07 Απριλίου 2026, 21:02

Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Ρουμάνος τεχνικός, έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 80 ετών

Θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Ρουμάνου προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου σε ηλικία 80 ετών.

Ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, έφυγε σήμερα από την ζωή μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία του ρουμάνικου ποδοσφαίρου κι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία της χώρας, έχοντας σπουδαία καριέρα σε πάγκους μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Υπήρξε προπονητής της Ίντερ αλλά και της Σαχτάρ Ντόνετσκ ενώ κάθισε και στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ρουμανίας.

Τις τελευταίες μέρες αντιμέτωπισε πολλά προβλήματα και κατέρρευσε στην διάρκεια προπόνησης της Εθνικής Ρουμανίας. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου και αρχικά η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε βελτίωση, η οποία όμως αποδείχθηκε πρόσκαιρη.

Η υγεία του επιδεινώθηκε λόγω καρδιολογικών και εγκεφαλικών επεισοδίων κι έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στην ζωή αλλά δεν τα κατάφερε.

Το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Ρουμάνου προπονητή, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου ενημερώνει ότι σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 8:30 μ.μ., διαπιστώθηκε ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους Ρουμάνους προπονητές και ποδοσφαιριστές, ο πρώτος που προκρίθηκε με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1984.

Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του στην καρδιά τους, ως εθνικό σύμβολο. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του».

Ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ήταν δίπλα του τις τελευταίες στιγμές καθώς πήγε στο Βουκουρέστι αμέσως μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας.

Ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου «βύθισε» στο πένθος την Ρουμανία και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, διέκοψαν το πρόγραμμα τους για να μεταδώσουν την τραγική είδηση. Δεν χωρά αμφιβολία πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι φτωχότερο μερά τον θάνατο του Ρουμάνου τεχνικού.

Ο Λουτσέσκου εργάστηκε σαν προπονητής στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στην Πίζα, την Μπρέσια, την Ρετζιάνα, την Ίντερ ενώ εργάστηκε και στην Τουρκία, σαν τεχνικός της Γαλατά και της Μπεσίκτας.

Δούλεψε για πολλά χρόνια στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA την αγωνιστική περίοδο 2008-2009. Κάθισε επίσης στον πάγκο της Ζενίτ, της Εθνικής Τουρκίας, της Ντιναμό Κιέβου και φυσικά της Εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Εργάστηκε και στη Ντιναμό Βουκουρεστίου και Ραπίντ.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι ο τέταρτος πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με 36 τρόπαια. Τομ ξεπερνούν οι Πεπ Γκουαρδιόλα, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Τζοκ Στάιν. Επίσης, είναι κάτοχος του ρεκόρ σε διεθνείς αγώνες στον πάγκο (307) και με περίπου 1.700 παιχνίδια ως προπονητής σε όλα τα επίπεδα.

Wall Street
Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Λήγει η διορία Τραμπ – ΗΠΑ και Ιράν «εξετάζουν την πρόταση του Πακιστάν» για εκεχειρία

Λήγει η διορία Τραμπ – ΗΠΑ και Ιράν «εξετάζουν την πρόταση του Πακιστάν» για εκεχειρία

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
Champions League 07.04.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics

Πυρ και μανία ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κ. Καραπαπάς με αφορμή ότι γράφτηκε στο διαδίκτυο πως ο Λανουά βρήκε ελίτ διαιτητές για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου και μάλιστα με ονόματα των ρέφερι

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 07.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 07.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Θα μας πείτε; 07.04.26

Τελικά, κανείς δεν ξέρει ποιος θα σκηνοθετήσει το reboot της θρυλικής ταινίας « Βασικό Ένστικτο»

Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 07.04.26

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
Κόσμος 07.04.26

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα

Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ

τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Απήχθη στη Βαγδάτη 07.04.26

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
Champions League 07.04.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
