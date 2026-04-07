Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Ρουμάνου προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου σε ηλικία 80 ετών.

Ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, έφυγε σήμερα από την ζωή μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία του ρουμάνικου ποδοσφαίρου κι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία της χώρας, έχοντας σπουδαία καριέρα σε πάγκους μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Υπήρξε προπονητής της Ίντερ αλλά και της Σαχτάρ Ντόνετσκ ενώ κάθισε και στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ρουμανίας.

Τις τελευταίες μέρες αντιμέτωπισε πολλά προβλήματα και κατέρρευσε στην διάρκεια προπόνησης της Εθνικής Ρουμανίας. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου και αρχικά η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε βελτίωση, η οποία όμως αποδείχθηκε πρόσκαιρη.

Η υγεία του επιδεινώθηκε λόγω καρδιολογικών και εγκεφαλικών επεισοδίων κι έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στην ζωή αλλά δεν τα κατάφερε.

Το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Ρουμάνου προπονητή, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου ενημερώνει ότι σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 8:30 μ.μ., διαπιστώθηκε ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους Ρουμάνους προπονητές και ποδοσφαιριστές, ο πρώτος που προκρίθηκε με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1984.

Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του στην καρδιά τους, ως εθνικό σύμβολο. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του».

Ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ήταν δίπλα του τις τελευταίες στιγμές καθώς πήγε στο Βουκουρέστι αμέσως μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας.

Ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου «βύθισε» στο πένθος την Ρουμανία και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, διέκοψαν το πρόγραμμα τους για να μεταδώσουν την τραγική είδηση. Δεν χωρά αμφιβολία πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι φτωχότερο μερά τον θάνατο του Ρουμάνου τεχνικού.

Ο Λουτσέσκου εργάστηκε σαν προπονητής στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στην Πίζα, την Μπρέσια, την Ρετζιάνα, την Ίντερ ενώ εργάστηκε και στην Τουρκία, σαν τεχνικός της Γαλατά και της Μπεσίκτας.

Δούλεψε για πολλά χρόνια στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA την αγωνιστική περίοδο 2008-2009. Κάθισε επίσης στον πάγκο της Ζενίτ, της Εθνικής Τουρκίας, της Ντιναμό Κιέβου και φυσικά της Εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Εργάστηκε και στη Ντιναμό Βουκουρεστίου και Ραπίντ.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι ο τέταρτος πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με 36 τρόπαια. Τομ ξεπερνούν οι Πεπ Γκουαρδιόλα, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Τζοκ Στάιν. Επίσης, είναι κάτοχος του ρεκόρ σε διεθνείς αγώνες στον πάγκο (307) και με περίπου 1.700 παιχνίδια ως προπονητής σε όλα τα επίπεδα.