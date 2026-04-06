Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Κρίσιμες είναι οι τελευταίες ώρες για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς ο πολύπειρος τεχνικός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Βουκουρεστίου, ενώ χθες (5/4) στη Ρουμανία αφίχθη και ο γιος του Ραζβάν για να τον επισκεφθεί.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Λουτσέσκου, αναφέροντας ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία και παράλληλα, ζητήθηκε διακριτικότητα από τα μέσα ενημέρωσης αναφορικά με την αντιμετώπιση του θέματος.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Βουκουρεστίου για τον Λουτσέσκου

«Σχεδόν 800 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών του Βουκουρεστίου. Ο καθένας με τη δική του ζωή, τα δικά του προβλήματα υγείας, τη δική του ιστορία, τη δική του οικογένεια.

Το δημόσιο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται προς έναν ασθενή πρέπει να σέβεται την ιδιωτικότητα, το δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα, την αξιοπρέπεια και την ειρήνη.

Απευθύνουμε έκκληση στον Τύπο να σεβαστεί αυτές τις αρχές και να σταματήσει να χρησιμοποιεί λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες. Τα επίσημα δελτία τύπου περιέχουν τα σωστά και ακριβή δεδομένα».