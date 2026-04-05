Λουτσέσκου: Αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία λόγω της υγείας του πατέρα του
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τη λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό αναχώρησε αμέσως από την Τούμπα προκειμένου να ταξιδέψει για τη Ρουμανία ώστε να βρεθεί δίπλα στον πατέρα του που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας
Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες χωρίς σκορ με το 0-0.
Στον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά» κάθισε κανονικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος όμως με τη λήξη του αγώνα αποχώρησε άμεσα από την Τούμπα με προορισμό το αεροδρόμιο.
Ο λόγος φυσικά είναι για να μεταβεί στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας , το Βουκουρέστι, και να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, από την περασμένη Κυριακή, όταν υπέστη κοιλιακή μαρμαρυγή, ενώ στη συνέχεια υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Μάλιστα, ο 80χρονος τεχνικός έχει μπει σε τεχνητό κώμα και η κατάστασή του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη.
Φυσικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ούτε στο συνδρομητικό κανάλι, ούτε στο στη συνέντευξη Τύπου.
