«Όχι» των γιατρών στη μεταφορά του Μιρτσέα Λουτσέσκου στο εξωτερικό

Η κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου προκαλεί έντονη ανησυχία στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς ο 80χρονος τεχνικός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Spitalul Universitar de Urgență București, έπειτα από σοβαρές καρδιολογικές επιπλοκές που παρουσίασε τις τελευταίες ημέρες.

Ο έμπειρος προπονητής βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, από την περασμένη Κυριακή, όταν υπέστη κοιλιακή μαρμαρυγή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας. Η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ανάνηψη από το ιατρικό επιτελείο, σε μια στιγμή που αποδείχθηκε καθοριστική για τη ζωή του.

Αρχικά, η εικόνα του παρουσίασε σημάδια σταθεροποίησης, γεγονός που δημιούργησε συγκρατημένη αισιοδοξία στους γιατρούς και το περιβάλλον του. Ωστόσο, η πορεία της υγείας του υπήρξε απρόβλεπτη. Την Παρασκευή, ενώ υπήρχαν σκέψεις ακόμη και για εξιτήριο, υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, γεγονός που ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα και επέβαλε την παραμονή του στο νοσοκομείο.

Το Σάββατο η κατάσταση φάνηκε εκ νέου να σταθεροποιείται, όμως μέσα στη νύχτα προς Κυριακή σημειώθηκε νέα επιδείνωση. Οι καρδιακές αρρυθμίες επανεμφανίστηκαν με μεγαλύτερη ένταση, δεν ανταποκρίθηκαν στη φαρμακευτική αγωγή και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στη ΜΕΘ, όπου και παρακολουθείται στενά.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν του νοσοκομείου, οι αρρυθμίες που παρουσίασε ο ασθενής εξελίχθηκαν σε σοβαρές και ανθεκτικές στη θεραπεία, οδηγώντας σε επιδείνωση της συνολικής του εικόνας. Οι γιατροί επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν νέα στοιχεία σχετικά με την πορεία της υγείας του, ενώ ζητούν σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ασθενούς.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο πλαίσιο, η οικογένεια του Λουτσέσκου επιχείρησε να εξασφαλίσει τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο της Βιέννης, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να λάβει περαιτέρω εξειδικευμένη φροντίδα. Ωστόσο, οι θεράποντες ιατροί απέρριψαν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτό, υπογραμμίζοντας ότι η μετακίνησή του, υπό τις παρούσες συνθήκες, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Η απόφαση αυτή βασίζεται στη βαρύτητα της κατάστασης του οργανισμού του και στην ανάγκη για συνεχή και άμεση ιατρική υποστήριξη, που δεν επιτρέπει οποιαδήποτε διακομιδή, ακόμη και με εξειδικευμένα μέσα.

Η είδηση έχει προκαλέσει κύμα ανησυχίας στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, με τον Λουτσέσκου να αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με μακρά και επιτυχημένη πορεία σε συλλόγους και εθνικές ομάδες. Οι επόμενες ώρες και ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του, με την ιατρική ομάδα να παρακολουθεί στενά κάθε μεταβολή, ενώ ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος αναμένει με αγωνία θετικά νέα.