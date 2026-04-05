Σε τεχνητό κώμα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου – Αναχωρεί για Ρουμανία μετά τον Παναθηναϊκό ο Ραζβάν

Στιγμές έντονης αγωνίας βιώνει η οικογένεια του Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς η κατάσταση της υγείας του πατέρα του, Μιρτσέα, παρουσίασε νέα σοβαρή επιδείνωση με αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί να αποφασίσουν την καταστολή του και την εισαγωγή του σε τεχνητό κώμα, όπως αναφέρουν τα Μέσα στη Ρουμανία.

Ο πολύπειρος Ρουμάνος τεχνικός δίνει μία ακόμη σκληρή μάχη, λίγα μόλις 24ωρα μετά τα σοβαρά καρδιολογικά επεισόδια που είχε υποστεί, τα οποία είχαν ήδη προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στο οικογενειακό και ποδοσφαιρικό του περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου ετοιμάζεται να ταξιδέψει άμεσα για το Βουκουρέστι, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του. Παρότι κυκλοφόρησαν στη Ρουμανία πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει ήδη αναχωρήσει, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Αντιθέτως, ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναμένεται να φύγει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs, με ιδιωτική πτήση ώστε να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα κοντά στους δικούς του ανθρώπους.

Μάλιστα, η Ομοσπονδία της Ρουμανίας έστειλε το δικό της μήνυμα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Υπάρχουν μερικές φορές στιγμές στο ποδόσφαιρο που το σκορ στον πίνακα δεν έχει πια σημασία, και η μόνη νίκη για την οποία αγωνιζόμαστε είναι αυτή της ζωής. Σήμερα είναι μια από αυτές τις στιγμές, και οι σκέψεις μας, όλων μας, στρέφονται προς τον άνθρωπο που διαμόρφωσε πεπρωμένα, δημιούργησε γενιές και έβαλε τη Ρουμανία στον μεγάλο χάρτη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου».