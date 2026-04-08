Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Μιρτσέα Λουτσέσκου (vid & pics)
Μεγάλες ουρές έξω από το Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου για το τελευταίο αντίο στον θρυλικό προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου. Η σορός του σε λαϊκό προσκύνημα.
Στο πένθος βυθίστηκε η Ρουμανία μετά τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου και η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου σχηματίστηκαν ουρές από εκατοντάδες φιλάθλους για το τελευταίο αντίο και τον ύστατο φόρο τιμής στον θρυλικό προπονητή που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 80 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Όσοι επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον εκλιπόντα Μιρτσέα Λουτσέσκου μπορούν να το κάνουν την Τετάρτη (8/4) και την Πέμπτη (9/4), καθώς το φέρετρό του θα ταφεί στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου. Η πρόσβαση του κοινού επιτρέπεται σήμερα μέχρι τις 9:00 μ.μ. και την Πέμπτη, μεταξύ 10:00 π.μ. και 8:00 μ.μ.
Στο γήπεδο πήγαν τόσο ο γιός του Ραζβάν Λουτσέσκου όσο και μέλη της οικογένειάς του. Στο τρισάγιο ο τεχνικός του ΠΑΟΚ δεν έκρυβε τη συγκίνησή του και κοιτούσε δακρυσμένος τον ουρανό. Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 10/4.
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ρουμανίας και απεβίωσε την Τρίτη 7 Απριλίου 2026, σε ηλικία 80 ετών. Ο εκλιπών νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Βουκουρέστι.
