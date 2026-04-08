Η UEFA ανακοίνωσε ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο θρυλικός Μιρτσέα Λουτσέσκου «έφυγε» χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από δεκαήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου μετά από καρδιακό επεισόδιο, βυθίζοντας στη θλίψη το ρουμανικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία για να τιμήσει τον διάσημο Ρουμάνο κόουτς έδωσε οδηγία να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη όλων των σημερινών και αυριανών αγώνων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όπως σχετικά ανέφερε στην ανακοίνωση του ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξαντερ Τσέφεριν.

Αναλυτικά η τοποθέτηση της UEFA για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου

«Το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχασαν μια εξαιρετική προσωπικότητα, της οποίας η επιρροή, το κύρος και η κληρονομιά θα διαρκέσουν για τις επόμενες γενιές.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν ένας από τους σπάνιους οραματιστές του αθλήματος. Ενας άνθρωπος με σπάνια ποδοσφαιρική διάνοια, αξιοσημείωτη αξιοπρέπεια και πάθος, του οποίου η συμβολή στο άθλημα είναι δύσκολο να μετρηθεί μόνο με λόγια.»