Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Ολη η Ελλάδα ψάχνει… Ελληνες ποδοσφαιριστές. Ολοι κατάλαβαν πως ο όρος «γηγενής», είτε έχει να κάνει με την υπηκοότητα που αναγράφεται στο διαβατήριο είτε (ακόμη πιο σημαντικό) με την «ποδοσφαιρική ταυτότητα» και το πού έχει μάθει να παίζει μπάλα (club ή association trained), είναι ζητήματα ουσίας για το μέλλον του αθλήματος στη χώρα. Αλλά και για τη συνολική παρουσία των ομάδων μας, εντός και εκτός συνόρων. Σε αγωνιστικά, αλλά και… οικονομικής φύσεως ζητήματα.

Εντάξει, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Η ανάδειξη νέων ταλέντων και η ενσωμάτωσή τους στην πρώτη ομάδα αποτελεί το απόλυτο «θέλω» του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την κατάκτηση του Youth League από τον Ολυμπιακό, έχει εξελιχθεί σε… εθισμό. Ειδικά για τους «μεγάλους» του ποδοσφαίρου μας. Αλλά και διεθνώς. Καθώς σύμφωνα με την τελευταία, άκρως διαφωτιστική έρευνα του CIES Football Observatory, η οποία εξετάζει τη χρησιμοποίηση παικτών κάτω των 21 ετών (U21) στα εγχώρια πρωταθλήματα τα τελευταία πέντε χρόνια, η ψαλίδα ανάμεσα στις κορυφαίες «αναπτυξιακές» ομάδες και τις υπόλοιπες παραμένει χαώδης. Και η αλήθεια είναι πως έχουμε δρόμο ακόμη να διαβούμε. Ως χώρα.

Η έρευνα του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών αποκαλύπτει τα κλαμπ που πραγματικά επενδύουν στη νεολαία. Στην κορυφή μεταξύ των 50 κορυφαίων πρωταθλημάτων ανά τον πλανήτη φιγουράρει η Νόρτζελαντ (Δανία), η οποία έχει δώσει το ασύλληπτο 44,7% των συνολικών λεπτών συμμετοχής στους αγώνες της σε ποδοσφαιριστές U21. Ακολουθούν η σλοβακική Ζίλινα (35,3%) και η αυστριακή Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ (35%), μια ομάδα που έχει χτίσει ολόκληρη αυτοκρατορία πάνω στο scouting, στα data και την ανάδειξη νεαρών παικτών.

Σε ό,τι αφορά τα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Big-5), η ομάδα που ξεχωρίζει δεν είναι άλλη από την Μπαρτσελόνα. Η περίφημη Masia συνεχίζει να τροφοδοτεί την πρώτη ομάδα, με τους Καταλανούς να δίνουν το 20,7% του χρόνου τους σε ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών, αφήνοντας πίσω τους το Στρασβούργο (18,6%) και τη Σάντερλαντ (18,5%).

Κοιτάζοντας τη λίστα του CIES, είναι εμφανής η απουσία των ελληνικών ομάδων από τις υψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Στη Super League, ο πρωταθλητισμός και η πίεση για άμεσα αποτελέσματα στέκονται διαχρονικά εμπόδιο στην αξιοποίηση των παικτών τόσο νεαρής ηλικίας, με τους προπονητές να στρέφονται, σχεδόν μονόπλευρα, σε έμπειρους ξένους ποδοσφαιριστές. Με τον Ολυμπιακό να είναι (μαζί με τον ΠΑΟΚ) στη λίστα, δείχνοντας ότι προσπαθούν να σταθούν απέναντι στο φαινόμενο.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να λύσουν έναν γρίφο. Έχοντας δημιουργήσει μία από τις πιο επιτυχημένες φουρνιές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε επίπεδο Νέων (με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Youth League), το μεγάλο στοίχημα είναι η ομαλή μετάβαση ορισμένων ακόμη εξ αυτών των παιδιών (και άλλων που έρχονται) στην πρώτη ομάδα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, που εξετάζει το CIES, ο Ολυμπιακός στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο σε έτοιμους, πιο ποδοσφαιρικά… μεσήλικες παίκτες για να κατακτήσει τίτλους και να κάνει ευρωπαϊκές πορείες (με στολίδι στο στέμμα του το Conference League).

Ο χρόνος συμμετοχής σε καθαρά U21 παίκτες στο πρωτάθλημα αυξήθηκε αισθητά την τελευταία τριετία. Ωστόσο, η σημερινή πρόκληση του συλλόγου είναι να μετατρέψει την τεράστια δεξαμενή ταλέντου (Μουζακίτης, Πνευμονίδης Λιατσικούρας, Φύλης, Σαντής, Κολοκοτρώνης, Σιώζιος,Χάμζα, κ.ά.) αρχικά στο… μάτι της πρώτης ομάδας καις τη συνέχεια, όσοι ανταπεξέλθουν, σε βασικά γρανάζια της ανδρικής ομάδας. Και η αλήθεια είναι πως η τεχνογνωσία υπάρχει. Και με το παραπάνω.

Το αποτέλεσμα της έρευνα είναι σαφές. Είναι ο καθρέφτης αυτού που πρέπει να γίνει. Όπως καθρέφτης είναι και όσα έχουν προσφέρει τα νέα Ελληνόπουλα στις ομάδες τους, όταν δέχονται εμπιστοσύνη. Μας δείχνει ότι το μέλλον (και το παρόν) του ποδοσφαίρου ανήκει στις ομάδες που τολμούν να εμπιστευτούν τη νεολαία τους.

Στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός έδειξε και σε διεθνές επίπεδο ότι μπορεί να «παράξει» “χρυσάφι” στις ακαδημίες του. Η απόφαση για συνέχιση στην επένδυση στα νέα παιδιά, είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο Ολυμπιακός κάνει «παιδομάζωμα» σε όλη την Ελλάδα. Και θέλει οι καλύτεροι να γίνουν δικοί του. Είναι πολιτική και σαφής οδηγία από την ιδιοκτησία. Και δεν θα υπάρξει παρέκκλιση.

Μάλιστα, οι επενδύσεις που έγιναν στην Ακαδημία τους τελευταίους μήνες, είναι ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα για το τι θέλει η διοίκηση να γίνει και ποια κατεύθυνση είναι υποχρεωμένοι όλοι να κινηθούν σε ό,τι έχει να κάνει με τα «μικρά διαμάντια) του συλλόγου. Διότι ο Ολυμπιακός θέλει να βγάλει κι άλλα «δικά του» παιδιά. Παιδιά που θα ακολουθήσουν τον δρόμο της πρώτης ομάδας, έτοιμα να μπουν και να αρπάξουν την ευκαιρία.