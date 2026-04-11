Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τον καλό Μαρτίνς

Είναι άδικο να «χρεωθεί» κάποιος την κακή αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού στο τελευταίο δίμηνο (και βάλε) που τον έχει φέρει με την πλάτη στον τοίχο στη «μάχη» του πρωταθλήματος. Είναι προφανέστατο πως σχεδόν όλοι είναι ντεφορμέ, από τον Μεντιλίμπαρ έως όλα τα «βαριά χαρτιά» της ομάδας στο χορτάρι. Από τους παίκτες – βαρόμετρα για την παρουσία του Ολυμπιακού τα τελευταία δύο χρόνια είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς που βρίσκεται στην παραπάνω κατηγορία, και είναι ένας από τους λόγους που η ομάδα δεν… τραβάει στα δύσκολα.

Ο Πορτογάλος βιρτουόζος άσος που μάλιστα έχει φέτος δύο πρόσωπα, καθώς στο Τσάμπιονς Λιγκ ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, αν όχι ο MVP, καθώς κατάφερε να σκοράρει τρεις φορές, σε ματς που «έκαιγαν» και πρόσφεραν πολύτιμους βαθμούς αλλά στο πρωτάθλημα δεν…

Συγκεκριμένα ο Μαρτίνς σκόραρε το γκολ της νίκης επί της Καϊράτ (0-1) ενώ νωρίτερα είχε κάνει μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της ερυθρόλευκης καριέρας του στο 1-1 με την PSV όπου είχε ανοίξει το σκορ.

Ο Ζέλσον είχε βρει δίχτυα και στο Άμστερνταμ (έκανε το 0-1) στο διπλό (1-2) πρόκρισης για τους Πειραιώτες ενώ ήταν βασικός και στα δύο ματς για την νοκ-άουτ φάση κόντρα στην Λεβερκούζεν. Και ενώ στα «αστέρια» στάθηκε σε υψηλότατο επίπεδο, στο πρωτάθλημα έχει… χαμηλές πτήσεις με τα νούμερα να τον φέρνουν στα 2 γκολ και 2 ασίστ την ώρα που την περσινή σεζόν που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το νταμπλ είχε σε 26 συμμετοχές 7 γκολ και 9 ασίστ και μεγάλες εμφανίσεις σε κορυφαίες αναμετρήσεις.

Η διαφορά σημαντική όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό με τον Μεντιλίμπαρ να ελπίζει πως από το ντέρμπι με τον ΠΑΟ στην Λεωφόρο στις 19 Απριλίου θα δει ξανά τον γνωστό Ζέλσον Μαρτίνς που μπορεί κάλλιστα με την κλάση του να κάνει το κάτι παραπάνω που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός για το απαραίτητο restart.