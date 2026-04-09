O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ είναι το ζευγάρι του τελικού της Volley League με την ομάδα της Κηφισιάς να πραγματοποιεί μία ακόμα υπέρβαση στη φετινή αγωνιστική περίοδο, αποκλείοντας και την ΑΕΚ.

Χωρίς ίχνος υπερβολής όσα έχει πετύχει φέτος ο ΖΑΟΝ που την περασμένη σεζόν συμμετείχε στην Pre League, συνθέτουν ένα μοναδικό υλικό για γραφτεί ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι που οι άνθρωποι της ομάδας θα έχουν να το διηγούνται για πολλά χρόνια.

Oι τίτλοι και τα πέτρινα χρόνια

Ο ΖΑΟΝ είναι μία ιστορική ομάδα για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ καθώς ιδρύθηκε το 1962 και στα τέλη της δεκαετίας του 70 πρωταγωνιστούσε στην ελληνική πραγματικότητα με πέντε πανελλήνια πρωταθλήματα (1974, 1975, 1976, 1980, 1981) ενώ τη σεζόν 1982-1983 που πραγματοποιήθηκε το πρώτο Εθνικό πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών, κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ελλάδα, πίσω από τον Παναθηναϊκό.

Από εκεί και πέρα άρχισαν τα πέτρινα χρόνια. Το 1985 υποβιβάστηκε για πρώτη φορά και μετά από δύο χρόνια επέστρεψε στη πρώτη κατηγορία, όπου παρέμεινε για επτά συνεχόμενα έτη. Το 1994 υποβιβασμός ξανά στην Α2 και χρειάστηκαν να περάσουν επτά χρόνια για να επιστρέψει και πάλι στη μεγάλη κατηγορία. Αναλαμπή τη σεζόν 2001-2002 όταν κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και την 5η θέση στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών. Αναλαμπή γιατί το 2003 υποβιβάστηκε στην Α2 και πήρε την κάτω βόλτα. Έπρεπε να περάσουν 19 ολόκληρα χρόνια στις Εθνικές Κατηγορίες για να επιστρέψει και πάλι στη μεγάλη κατηγορία το 2022-23 για μία, όμως, χρονιά.

Η αρχή του παραμυθιού

Το παραμύθι άρχισε να γράφεται τον περασμένο Απρίλιο, όταν η ομάδα επιστρέφει και πάλι στη Volley League Γυναικών και λίγο αργότερα αναλαμβάνει και νέα διοίκηση με Πρόεδρο το Νίκο Κανελλόπουλο και Γενική Γραμματέα την Ελίζα Γερούκη.

Σε συνεργασία με τον κόουτς Μπάμπη Μυτσκίδη που ανέβασε την ομάδα στην ομάδα στη μεγάλη κατηγορία, έβαλαν τις βάσεις για τη φετινή ξέφρενη πορεία. Με τη στήριξη του σοβαρού και άκρως επιτυχημένου επιχειρηματία Γιάννη Μυτιληναίου, έγινε ολικό lifting στο Ζηρίνειο, η ομάδα άλλαξε σήμα και look.

Αν και νεοφώτιστος ο ΖΑΟΝ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με το πόδι στο γκάζι και έφτασε κάποια στιγμή στην 3η θέση της βαθμολογίας. Η λήξη της κανονικής περιόδου βρήκε τον Ζηρίνειο Αθλητικό Ομιλο Νεανίδων στην 7η θέση με 10 νίκες και 12 ήττες σε 22 αγώνες και με μειονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Κι ενώ όλα πίστευαν ότι η πορεία της ομάδας θα τελειώσει κάπου εκεί, άρχισαν να γράφονται τα επόμενα σπουδαία κεφάλαια στο παραμύθι του ΖΑΟΝ. Με σχεδόν αμιγώς ελληνική σύνθεση καθώς μόνο η πασαδόρος Κοβαλέφσκα από τις ξένες είναι βασική, τα κορίτσια της ομάδας απέδειξαν ότι εκτός από ταλέντο και αγωνιστική αξία, έχουν και κότσια. Οι μισές μάλιστα είναι οι ίδιες που πέρσι αγωνίζονταν στο δεύτερο τη τάξει γυναικείο πρωτάθλημα και τώρα βγάζουν φωτιές στην Volley Leauge.

Η ομάδα των ανατροπών

Πρώτος αντίπαλος στα προημιτελικά, με μειονέκτημα έδρας λόγω της 7ης θέσης, ο περσινός πρωταθλητής Ολυμπιακός. Στο κλειστό του Ρέντη, παρότι τα κορίτσια του Μυτσκίδη βρέθηκαν να χάνουν με 2-1 σετ, έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη. Ο επόμενος αγώνας στο Ζηρίνειο τελείωσε εύκολα με 3-0 και πρόκριση στα ημιτελικά.

Επόμενη αντίπαλος η ΑΕΚ που είχε αποκλείσει την ομάδα με το υψηλότερο μπάτζετ, τον Πανιώνιο. Και στους δύο αγώνες ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 2-0 αλλά ο ΖΑΟΝ με πίστη στην αξία και προσήλωση στο στόχο, πέτυχε δύο μυθικές ανατροπές, κερδίζοντας 3-2.

Η ακατέργαστη αξία του μεγαλύτερου ταλέντου του ελληνικού βόλεϊ, της 17χρονης Ελπίδας Τικμανίδου, η εξίσου ταλαντούχα Ερικα Γράβαρη, η ηγετική φυσιογνωμία της Κατερίνας Γιώτα, η δύναμη και το πάθος της Ευφροσύνης Αλεξάκου, η εμπειρία της διαγώνιας Φερονίκης Ζιώγα που άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά όταν της δόθηκε χρόνος, η πανταχού παρούσα λίμπερο Μαριάννα Μπελιά, πασαδόρος – διαβήτης Μαρλένα Κοβαλέφσκα αλλά και οι Θεοδώρα Φουμάκη, Ιωάννα Κασδοβασίλη, Χαρά Σπυροπούλου, Ντεσισλάβα Νικόλοβα, επιβεβαίωσαν ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχουν από πριν νικητές, ότι το αουτσάιντερ μπορεί να νικήσει το φαβορί και κυρίως, ότι αν το λέει η καρδιά σου, υπερβαίνεις το κάθε εμπόδιο.

Kάπως έτσι γράφτηκε ως τώρα το σύγχρονο παραμύθι του ΖΑΟΝ. Και είναι σίγουρο ότι αυτή η πανέμορφη ιστορία, έχει ακόμα πολλά κεφάλαια για το μέλλον…