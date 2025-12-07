Η Μαρία Σάκκαρη παρακολούθησε τον αγώνα βόλεϊ ΖΑΟΝ – Αρης και ζήτησε στήριξη του γυναικείου αθλητισμού

Η Σάκκαρη, καλεσμένη του ΖΑΟΝ, πριν την έναρξη του αγώνα, βράβευσε την Αναστασία Κραϊντούμπα για την ανάδειξή της ως MVP της προηγούμενης αγωνιστικής, ενώ στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με τις αθλήτριες και δεκάδες φιλάθλους που έσπευσαν να την πλησιάσουν.

«Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ. Δεν πρέπει να διαφημίζουμε μόνο τα γνωστά αθλήματα, πρέπει να στηρίζουμε όλα τα αθλήματα. Η σχέση που έχω με το Tatoi Club και τον κύριο Μυτιληναίο μου επέτρεψε να έρθω εδώ σήμερα. Το χάρηκα πάρα πολύ γιατί είναι ωραίο να στηρίζουμε τον γυναικείο αθλητισμό» δήλωσε αρχικά στο volleyball.gr.

Αν και πρώτη φορά σε αγώνα της Volley League γυναικών, η Σάκκαρη έχει ξαναβρεθεί σε γήπεδο βόλεϊ στο παρελθόν.

«Είχα παρακολουθήσει ξανά βόλεϊ στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013 στην Τουρκία, τότε είχαμε πάει ως Εθνική ομάδα τένις να δούμε την αντίστοιχη του βόλεϊ».

Το ενδεχόμενο να είχε επιλέξει άλλο άθλημα, αν δεν ακολουθούσε το τένις, την έκανε να γελάσει:

«Νομίζω μόνο λίμπερο θα μπορούσα να παίξω (γέλια), βρισκόμουν δίπλα στα κορίτσια και αισθανόμουν μικρόσωμη. Αλλά γιατί όχι;».

Η Σάκκαρη μίλησε για το αν θα την ενδιέφερε περισσότερο το βόλεϊ σάλας ή το μπιτς βόλεϊ, κάνοντας μια ενδιαφέρουσα σύγκριση με το τένις:

«Και τα δύο αθλήματα είναι πολύ ωραία. Έχω παρακολουθήσει περισσότερο βόλεϊ σάλας. Το τένις το επέλεξα γιατί είναι ατομικό άθλημα και είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστική, αλλά και το να είσαι σε ομάδα είναι κάτι πολύ όμορφο. Το αν θα προτιμούσα βόλεϊ σάλας ή μπιτς βόλεϊ είναι μία μεγάλη συζήτηση».

Όσο για το αγωνιστικό της πρόγραμμα, η Σάκκαρη βρίσκεται σε περίοδο έντονης προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν που είναι προ των πυλών.

«Τώρα είμαι σε περίοδο προετοιμασίας και φεύγω τέλος Δεκεμβρίου για την Αυστραλία όπου ξεκινάει η σεζόν μας. Ξεκινάμε με το ομαδικό τουρνουά που έχουμε με τον Στέφανο (σ.σ. Τσιτσιπά) και τα υπόλοιπα παιδιά στο United Cup και στη συνέχεια υπάρχει το Australian Open, οπότε τώρα είμαστε σε φουλ ρυθμούς».