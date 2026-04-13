Τα μαθηματικά του τέλειου εσπρέσο – Η επιστήμη του… καφέ

Η παρασκευή του ιδανικού καφέ αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια δύσκολη εξίσωση. Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων πιστεύει ότι είναι απολύτως εφικτό να υπολογιστεί ο τρόπος εκχύλισης του ιδανικού εσπρέσο. Και όχι μόνο αυτό, διαθέτουν πλέον και τους μαθηματικούς τύπους που το αποδεικνύουν.

O καφές δεν είναι μόνο μια συνήθεια, είναι και μια ανάγκη

Σήμερα ένας επαγγελματίας barista δίνει μάχη καθημερινά να ρυθμίσει τον μύλο άλεσης, να υπολογίσει τα γραμμάρια της δόσης και να ασκήσει τη σωστή πίεση στο κλείστρο για να ικανοποιήσει τα εκατομμύρια των φίλων του εσπρέσο ανά τον κόσμο.

Μια νέα γευστική εμπειρία

Μια νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Royal Society Open Science, «οδηγεί» τη διαδικασία της εκχύλισης σε άλλο επίπεδο.

Χάρη σε ένα ισχυρό μαθηματικό μοντέλο, είναι πλέον δυνατό να προβλέψουμε πώς συμπεριφέρεται το νερό καθώς διέρχεται από τον αλεσμένο καφέ, εξασφαλίζοντας ότι κάθε φλιτζάνι έχει ακριβώς το ίδιο γευστικό προφίλ και σώμα.

Ερευνητές ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο μαθηματικό μοντέλο που ανοίγει νέους δρόμους για την κατασκευή εξοπλισμού και την εξοικονόμηση πόρων.

Αναλύοντας ποικιλίες καφέ από τη Ρουάντα και την Κολομβία με τη χρήση τρισδιάστατων σαρωτών, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η επιτυχία ενός εσπρέσο δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον κόκκο, αλλά από την εσωτερική δομή του στρώματος καφέ.

Το μαθηματικό μοντέλο του… εσπρέσο

Η εξίσωση που αναπτύχθηκε συνδέει κρίσιμες μεταβλητές, όπως τον όγκο των πόρων, την επιφάνεια των σωματιδίων και το μέσο μέγεθος άλεσης.

Η ανάλυση ανέδειξε τις περιοχές ροής και στασιμότητας του νερού, αποδεικνύοντας ότι το μέγεθος των πόρων είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή εκχύλιση.

Μέσω προσομοιώσεων αναπτύχθηκε ένα νέο μαθηματικό μοντέλο που υπολογίζει τη διαπερατότητα του καφέ. Αυτό όμως που πάει ένα βήμα παρακάτω τη διαδικασία εκχύλισης του τέλειου εσπρέσο είναι πως για πρώτη φορά οι επιστήμονες κατάφεραν να συνδέσουν ευθέως τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του κόκκου με τις μακροσκοπικές ρυθμίσεις της μηχανής του καφέ.

Αν και οι ερευνητές παραδέχονται ότι απομένει ακόμη δρόμος να διανυθεί αυτή η σημαντική ανακάλυψη θέτει τα θεμέλια για μια νέα εποχή για την παρασκευή του εσπρέσο. Με την ακριβή ρύθμιση της άλεσης και της πίεσης, οι επαγγελματίες baristas θα μπορούν να εξασφαλίσουν ένα τέλειο αποτέλεσμα.