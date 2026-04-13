Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
13 Απριλίου 2026, 22:30

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Τον περασμένο Δεκέμβριο έσκασε σαν βόμβα η συγχώνευση της Warner Bros. Discovery με το Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων – μάλλον επειδή κανείς δεν πίστευε ότι μια συνδρομητική πλατφόρμα θα αποκτούσε τόση δύναμη και χρήμα ώστε να εξαγοράσει ένα από τα παραδοσιακά στούντιο του Χόλιγουντ. Όποιος όμως πίστευε τότε ότι όλα τελείωσαν υπολόγιζε χωρίς την Paramount Skydance.

Το νέο αφεντικό της εταιρείας και στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, πέρασε στην αντεπίθεση με επιθετικές προσφορές προς τη Warner Bros. – μέχρι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ βγήκε να στηρίξει αυτή τη συμφωνία. Τελικά μετά από ένα δίμηνο οικονομικού «πολέμου», η Paramount έκανε μια προσφορά που δεν μπορούσε κανείς να αρνηθεί: 111 δισ. για να «μονοπωλήσει» την 7η Τέχνη.

Το Netflix έκανε πίσω, με την ειρωνική δήλωση «πλέον μας περισσεύουν 72 δισ. για νέες παραγωγές» και όλα οδεύουν για την ολοκλήρωση του mega-deal του κινηματογράφου. Ωστόσο, το πολεμικό κλίμα συνεχίζει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που διαφωνούν με τη συμφωνία.

Το πρωί της Δευτέρας, μια ανοικτή επιστολή με την υπογραφή 1.000 και βάλε ηθοποιών και δημιουργών του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή της στο διαδίκτυο – μια επιστολή που καταδικάζει τη συγχώνευση ανάμεσα στη Paramount Skydance και τη Warner Bros. Discovery.

«Ανησυχούμε πολύ για αυτή τη συγχώνευση που δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών έναντι του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος» γράφει η επιστολή, που δημοσιεύθηκε στους New York Times και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο BlocktheMerger.com.

«Η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η ποικιλομορφία του κλάδου μας θα τεθούν σε σοβαρό κίνδυνο. Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για μια υγιή οικονομία και μια υγιή δημοκρατία» αναφέρεται στην επιστολή, την οποία υπογράφουν μεγάλα ονόματα της μεγάλης οθόνης, όπως η Κρίστεν Στιούαρτ, ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Μπεν Στίλερ, Τζέι Τζέι Άμπραμς, Μαρκ Ράφαλο, και ο Χοακίν Φίνιξ.

* Κεντρική φωτογραφία: Ο Γιώργος Λάνθιμος στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ το 2024 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ταινία=Τουφέκι 13.04.26

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
«Δεν πήγε καλά» 12.04.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες
«Θυμάστε;» 11.04.26

Στο νέο προωθητικό βίντεο της Lionsgate για το franchise, το οποίο περιλαμβάνει μια αναδρομή στις πέντε προηγούμενες ταινίες και στιγμιότυπα από τους πεντηκοστούς «Αγώνες Πείνας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Son of Nobody 10.04.26

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Culture Live 10.04.26

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Φροίξος Φυντανίδης
Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι
Για καλό σκοπό 09.04.26

Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Σύνταξη
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
«Ντροπή» 13.04.26

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
Ελλάδα 13.04.26

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Σύνταξη
Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
English edition 13.04.26

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Σύνταξη
Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Βάιος Μπαλάφας
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
English edition 13.04.26

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

