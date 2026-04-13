Τον περασμένο Δεκέμβριο έσκασε σαν βόμβα η συγχώνευση της Warner Bros. Discovery με το Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων – μάλλον επειδή κανείς δεν πίστευε ότι μια συνδρομητική πλατφόρμα θα αποκτούσε τόση δύναμη και χρήμα ώστε να εξαγοράσει ένα από τα παραδοσιακά στούντιο του Χόλιγουντ. Όποιος όμως πίστευε τότε ότι όλα τελείωσαν υπολόγιζε χωρίς την Paramount Skydance.

Το νέο αφεντικό της εταιρείας και στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, πέρασε στην αντεπίθεση με επιθετικές προσφορές προς τη Warner Bros. – μέχρι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ βγήκε να στηρίξει αυτή τη συμφωνία. Τελικά μετά από ένα δίμηνο οικονομικού «πολέμου», η Paramount έκανε μια προσφορά που δεν μπορούσε κανείς να αρνηθεί: 111 δισ. για να «μονοπωλήσει» την 7η Τέχνη.

Το Netflix έκανε πίσω, με την ειρωνική δήλωση «πλέον μας περισσεύουν 72 δισ. για νέες παραγωγές» και όλα οδεύουν για την ολοκλήρωση του mega-deal του κινηματογράφου. Ωστόσο, το πολεμικό κλίμα συνεχίζει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που διαφωνούν με τη συμφωνία.

Το πρωί της Δευτέρας, μια ανοικτή επιστολή με την υπογραφή 1.000 και βάλε ηθοποιών και δημιουργών του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή της στο διαδίκτυο – μια επιστολή που καταδικάζει τη συγχώνευση ανάμεσα στη Paramount Skydance και τη Warner Bros. Discovery.

«Ανησυχούμε πολύ για αυτή τη συγχώνευση που δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών έναντι του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος» γράφει η επιστολή, που δημοσιεύθηκε στους New York Times και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο BlocktheMerger.com.

Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, Denis Villeneuve, David Fincher and more than 1,000-plus Hollywood names have signed an open letter opposing the Paramount-Warner Bros. merger. “This transaction would further consolidate an already concentrated media landscape,… pic.twitter.com/hj4AAgLpsw — Variety (@Variety) April 13, 2026

«Η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η ποικιλομορφία του κλάδου μας θα τεθούν σε σοβαρό κίνδυνο. Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για μια υγιή οικονομία και μια υγιή δημοκρατία» αναφέρεται στην επιστολή, την οποία υπογράφουν μεγάλα ονόματα της μεγάλης οθόνης, όπως η Κρίστεν Στιούαρτ, ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Μπεν Στίλερ, Τζέι Τζέι Άμπραμς, Μαρκ Ράφαλο, και ο Χοακίν Φίνιξ.

* Κεντρική φωτογραφία: Ο Γιώργος Λάνθιμος στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ το 2024 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)