Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Χαμός στο Άνφιλντ για τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων
On Field 12 Απριλίου 2026, 17:30

Χαμός στο Άνφιλντ για τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων

Έντονες διαμαρτυρίες των οπαδών των «κόκκινων» κατά της διοίκησης του συλλόγου. Στο πλευρό των φιλάθλων και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η διοίκηση της Λίβερπουλ ενημέρωσε τα μέλη και τους κατόχους διαρκείας του συλλόγου, πως έχει αποφασίσει την αύξηση των εισιτηρίων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από πλευράς οπαδών της ομάδας του λιμανιού.

Η εικόνα στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Φουλαμ δεν θύμιζε σε τίποτα Άνφιλντ καθώς ένας από τους μεγαλύτερους συνδέσμους οπαδών της αγγλικής ομάδας, αποφάσισε να μην υπάρχουν πανό στο Kop, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου σήκωσαν πανό, με τα οποία εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση των διοικούντων, να προχωρήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

Δεν ήταν όμως μόνο τα πανό, καθώς κατά την διάρκεια του αγώνα, οι οπαδοί της Λίβερπουλ φώναξαν συνθήματα, με τα οποία ζητούσαν από την διοίκηση της ομάδας τους, να πάρει πίσω την σχετική απόφαση.

Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις υπήρχαν συνθήματα που φανέρωναν την οργή των οπαδών της Λίβερπουλ για την ανακοίνωση στην οποία προχώρησαν οι ιθύνοντες του συλλόγου και με την οποία ενημέρωσαν για τις αυξήσεις που θα υπάρξουν.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως μετά το τέλος του αγώνα με την Φούλαμ (σ.σ. οι «κόκκινοι» επικράτησαν 2-0) ο αρχηγός της ομάδας του λιμανιού, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα δεν κρύφτηκε πίσω απ’ το δάχτυλό του.

Ο Ολλανδός στόπερ της Λίβερπουλ τάχθηκε υπέρ τω οπαδών της ομάδας του, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Οι οπαδοί είναι η ψυχή του ποδοσφαίρου και ειδικά για την Λίβερπουλ ο κόσμος είναι το club. Αυτό ίσχυε πριν έρθω εγώ στην ομάδα και θα ισχύει κι όταν θα φύγω.

Δεν βλέπω λοιπόν για ποιον λόγο πρέπει να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, από την στιγμή που δεν βοηθά κανέναν».

Η αρχή έγινε στο ματς με την Φούλαμ, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι κινητοποιήσεις των οπαδών της Λίβερπουλ θα συνεχιστούν, με στόχο φυσικά να πάρει πίσω η διοίκηση των «κόκκινων», την απόφαση γι’ αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων.

Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Απριλίου 2026
