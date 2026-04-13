«Σημειωτόν» η επιστροφή των εκδρομέων – Πού υπάρχουν ακόμα προβλήματα

Με πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίζονται, όπως και το μεσημέρι, στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, με ορισμένα τμήματα να είναι στο «κόκκινο».

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα ξεκινούν μετά την γέφυρα του Ισθμού, στον Άγιο Χαράλαμπο και συνεχίζονται και μετά την Κινέττα, φτάνοντας μέχρι την περιοχή των Μεγάρων.

Χιλιάδες οχήματα προς Αθήνα

Οι αριθμοί που έχουν καταγράψει οι αρμόδιοι φορείς αποτυπώνουν το μέγεθος του κύματος επιστροφής.

Από τις 06:00 χθες (Κυριακή του Πάσχα 12/4) έως τις 06:00 σήμερα (13/4) πέρασαν συνολικά 61.414 οχήματα, εκ των οποίων 32.948 από την Αθηνών – Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών – Λαμίας.

Ωστόσο, σήμερα (13/4), μόνο μέσα σε 12 ώρες (06:00 – 18:00), διήλθαν 37.725 οχήματα από την Αθηνών – Κορίνθου και 32.972 από την Αθηνών – Λαμίας, ξεπερνώντας συνολικά τα 70.000 αυτοκίνητα.

Προβλήματα και στην παλιά εθνική οδό

Παράλληλα, μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στα ίδια τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος έχει κλείσει από το ύψος της Κινέττας και για τέσσερα χιλιόμετρα, με συνέπεια τα αυτοκίνητα να οδηγούνται από τις αστυνομικές αρχές στη Νέα Εθνική Οδό.

Χωρίς προβλήματα στην Αθηνών – Λαμίας

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο εθνικό οδικό δίκτυο προς Λαμία, η κίνηση έχει ομαλοποιηθεί και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις.