«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με τους εκδρομείς να κινούνται στους οδικούς άξονες προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίζονται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, με σημαντικές καθυστερήσεις ανά διαστήματα.

Στα διόδια Κορίνθου, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ουρές ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Κορίνθου (Ίσθμια) και φτάνει έως τα Μέγαρα, με το πρόβλημα να είναι ακόμα πιο μεγάλο στο ύψος της Κινέττας.

Προβλήματα και στην παλιά εθνική οδό

Παράλληλα, μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στα ίδια τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος έχει κλείσει από το ύψος της Κινέττας και για τέσσερα χιλιόμετρα, με συνέπεια τα αυτοκίνητα να οδηγούνται από τις αστυνομικές αρχές στη Νέα Εθνική Οδό.

Λίγα τα προβλήματα στην Αθηνών – Λαμίας

Την ίδια ώρα, λιγοστά είναι τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στο οδικό δίκτυο από Λαμία προς Αθήνα.

Σε ορισμένα σημεία της εθνικής οδού υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις, με τους οδηγούς ωστόσο να μην αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.

Ειδικότερα, καταγράφονται ουρές λίγο πριν τα διόδια Θήβας, στο ύψος της Υλίκης και στο ύψος από τον Αυλώνα μέχρι τη Μαλακάσα.