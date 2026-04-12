Με μποφόρ και βροχές η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα

Ο καιρός τη Δευτέρα του Πάσχα δεν αναμένεται ιδιαίτερα ευνοϊκός για την επιστροφή των εκδρομέων, καθώς θα επικρατήσουν σκόνη, νότιοι άνεμοι και κατά τόπους λασποβροχές. Παρότι τα φαινόμενα δεν θα είναι έντονα σε όλες τις περιοχές, απαιτείται προσοχή στις μετακινήσεις, κυρίως στο οδικό δίκτυο.

Γενικότερα, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στη Μακεδονία, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσοχή των οδηγών.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, κυρίως στα δυτικά και στο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα είναι πιο ασθενείς, αλλά θα παραμείνουν αισθητοί.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στη δυτική χώρα, όπου θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τιμές υψηλές για την εποχή. Στα βόρεια θα κυμανθεί γύρω στους 17 με 18 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα διαμορφωθεί μεταξύ 20 και 22 βαθμών.

Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη νέο κύμα αφρικανικής σκόνης, το οποίο θα διαρκέσει έως τα μέσα της εβδομάδας.

Παράλληλα, από την Τρίτη του Πάσχα έως και την Πέμπτη αναμένονται τοπικές λασποβροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα βελτιωθεί, με την επικράτηση βοριάδων που θα ρίξουν τη θερμοκρασία και θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα.

Η αναλυτική πρόβλεψη της ΕΜΥ για τη Δευτέρα του Πάσχα:

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στην Κρήτη 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.