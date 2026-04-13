Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα – Πού υπάρχουν προβλήματα
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα και ήδη καταγράφονται μικροπροβλήματα σε διάφορα τμήματα των εθνικών οδών.
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στην Κορίνθου-Αθηνών από το ύψος της Αρχαίας Κορίνθου μέχρι του Αγίους Θεοδώρους και στο ύψος των Μεγάρων. Στην Πατρών-Κορίνθου καθυστερήσεις καταγράφονται στο ύψος του Κιάτου.
Μικρές ουρές σχηματίζονται αυτή την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας.
Όσοι επιστρέφουν από την Αθηνών-Λαμίας συναντούν δυσκολίες στο ύψος της Υλίκης καθώς και στα διόδια Αφιδνών όπου παρατηρούνται μικρές ουρές.
Αυξάνεται η κίνηση και στα ΚΤΕΛ
Όσον αφορά τις επιστροφές που γίνονται με λεωφορεία των ΚΤΕΛ για την ώρα στα ΚΤΕΛ Κηφισού η κατάσταση είναι ομαλή. Όμως, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση από το μεσημέρι και μετά αναμένεται αυξημένη κίνηση και άφιξη περισσότερων λεωφορείων.
Γεμάτα επιστρέφουν και τα πλοία
- Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα – Πού υπάρχουν προβλήματα
- Scorpions: Η βραδιά που ερμήνευσαν Μαρινέλλα σε συναυλία τους στην Αθήνα
- Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν 20 κιλά κάνναβης και ένα κιλό κοκαΐνης – Μία σύλληψη
- Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο
- Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»
- «Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»
- Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον Στέφανο Μπορμπόκη (pics)
- Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
