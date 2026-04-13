Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα – Πού υπάρχουν προβλήματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα και ήδη καταγράφονται μικροπροβλήματα σε διάφορα τμήματα των εθνικών οδών.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στην Κορίνθου-Αθηνών από το ύψος της Αρχαίας Κορίνθου μέχρι του Αγίους Θεοδώρους και στο ύψος των Μεγάρων. Στην Πατρών-Κορίνθου καθυστερήσεις καταγράφονται στο ύψος του Κιάτου.

Μικρές ουρές σχηματίζονται αυτή την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας.

Όσοι επιστρέφουν από την Αθηνών-Λαμίας συναντούν δυσκολίες στο ύψος της Υλίκης καθώς και στα διόδια Αφιδνών όπου παρατηρούνται μικρές ουρές.

Αυξάνεται η κίνηση και στα ΚΤΕΛ

Όσον αφορά τις επιστροφές που γίνονται με λεωφορεία των ΚΤΕΛ για την ώρα στα ΚΤΕΛ Κηφισού η κατάσταση είναι ομαλή. Όμως, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση από το μεσημέρι και μετά αναμένεται αυξημένη κίνηση και άφιξη περισσότερων λεωφορείων.

Γεμάτα επιστρέφουν και τα πλοία

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα τα λιμάνια της Αττικής υποδέχονται τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τα νησιά με τα πλοία να είναι γεμάτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται αυξημένη κίνηση, καθώς σήμερα αναμένονται 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Ραφήνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.