Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα – Συνεχείς οι αφίξεις πλοίων στα λιμάνια της Αττικής
Τα λιμάνια της Αττικής γεμίζουν από ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τις πασχαλινές αποδράσεις.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με τα λιμάνια της Αττικής να υποδέχονται τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τα νησιά.
Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται αυξημένη κίνηση, καθώς σήμερα αναμένονται 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Ραφήνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.
Η επιστροφή των εκδρομέων πραγματοποιείται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την εικόνα στα λιμάνια να θυμίζει την έξοδο των προηγούμενων ημερών, αλλά με αντίστροφη φορά.
Για χιλιάδες πολίτες που εκμεταλλεύτηκαν τις ημέρες του Πάσχα για ολιγοήμερη απόδραση, «τέλος τα ψέματα», καθώς από αύριο Τρίτη επιστρέφουν στις επαγγελματικές και καθημερινές τους υποχρεώσεις.
