Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Σε ισχύ ειδικά δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Με αλλαγές συνεχίζουν να λειτουργούν και σήμερα τα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς.
Οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια θα ισχύσουν έως και την Τρίτη του Πάσχα.
Δευτέρα του Πάσχα
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′
Τρίτη του Πάσχα
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις