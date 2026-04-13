Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

«Στο πλαίσιο της φυσικής εξέλιξης της οργανωτικής δομής και της διακυβέρνησής του, ο όμιλος Dolce & Gabbana επιβεβαιώνει ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα υπέβαλε την παραίτησή του, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, από τις θέσεις του στην Dolce & Gabbana Holding Srl, την Dolce & Gabbana Trademarks Srl και την Dolce & Gabbana Srl», ανέφερε η εταιρεία σε επίσημη δήλωση την Παρασκευή.

«Αυτή η παραίτηση δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση στις δημιουργικές δραστηριότητες που ασκεί ο Στέφανο Γκαμπάνα για λογαριασμό του ομίλου», πρόσθεσε η εταιρία.

Ύφεση

Η Dolce & Gabbana ιδρύθηκε το 1985 από τον Ντομένικο Ντόλτσε και τον Στέφανο Γκαμπάνα και εξακολουθεί να είναι ιδιωτική επιχείρηση, με τον Στέφανο Γκαμπάνα να κατέχει σημαντικό μερίδιο στην εταιρεία.

Σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της σχετικά με το χρέος της, καθώς δεν είναι απρόσβλητη από την ύφεση στην αγορά των ειδών πολυτελείας.

«Όσον αφορά το χρέος, ο όμιλος δεν έχει να κάνει καμία δήλωση αυτή τη στιγμή, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη» ανέφερε η εταιρεία την Παρασκευή.

Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά όταν ο Ντόλτσε επικοινώνησε με τον οίκο μόδας όπου εργαζόταν ο Γκαμπάνα -στη συνέχεια, ο Γκαμπάνα έγινε μέντορας του Ντόλτσε

Το φημισμένο ιταλικό σχεδιαστικό δίδυμο διαθέτει μια αδιαμφισβήτητα αισθησιακή αισθητική και έχει χτίσει από το μηδέν ένα παγκόσμιο υπερ-brand.

Το σχεδιαστικό δίδυμο από τη Σικελία Ντομένικο Ντόλτσε και Στέφανο Γκαμπάνα μετέτρεψε την ονειρική, μεσογειακή αισθητική σε έναν παγκόσμιο οίκο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η γνωριμία

Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά όταν ο Ντόλτσε επικοινώνησε με τον οίκο μόδας όπου εργαζόταν ο Γκαμπάνα -στη συνέχεια, ο Γκαμπάνα έγινε μέντορας του Ντόλτσε.

Μετά την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία του Στέφανο, το δίδυμο ίδρυσε μια εταιρεία συμβούλων σχεδιασμού, παρουσιάζοντας τελικά την επωνυμία Dolce & Gabbana στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου το 1985.

Η παγκόσμια φήμη τους εδραιώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η Μαντόνα τους επέλεξε ως σχεδιαστές κοστουμιών για την παγκόσμια περιοδεία της «Girlie Show»

Τους επέλεξε η Μαντόνα

Το δίδυμο επεκτάθηκε στα πλεκτά και τα αξεσουάρ, αποκτώντας φήμη για τις αισθησιακές σιλουέτες που τους χάρισε το βραβείο Woolmark το 1991.

Η παγκόσμια φήμη τους εδραιώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η Μαντόνα τους επέλεξε ως σχεδιαστές κοστουμιών για την παγκόσμια περιοδεία της «Girlie Show».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, τα εμφανώς θηλυκά, πολύχρωμα ρούχα τους αποτέλεσαν μια μαξιμαλιστική αντίθεση στον κυρίαρχο μινιμαλισμό της εποχής.

Σοβαρή κρίση

Τον Οκτώβριο του 2014, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας ανέτρεψε μια προηγούμενη καταδίκη για φοροδιαφυγή, κηρύσσοντας το δίδυμο αθώο.

Ωστόσο, στα τέλη του 2018, η μάρκα αντιμετώπισε μια σοβαρή κρίση μετά από μια διαφημιστική καμπάνια που θεωρήθηκε προσβλητική για τον κινεζικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 98% της αλληλεπίδρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σημαντική συρρίκνωση της αγοράς στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Έκτοτε, η μάρκα έχει εργαστεί για την αποκατάσταση της διεθνούς της φήμης, διοργανώνοντας ιστορικές επιδείξεις Alta Moda σε ιστορικούς χώρους όπως ο Ναός της Κονκόρντια και, πιο πρόσφατα, το Φόρο Ρομάνο τον Ιούλιο του 2025, όπου παρουσιάστηκε μια παράσταση της Σερ.

«Αυτή η παραίτηση δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση στις δημιουργικές δραστηριότητες που ασκεί ο Στέφανο Γκαμπάνα για λογαριασμό του ομίλου» πρόσθεσε η εταιρία

Η στρατηγική απόφαση

Σε μια ιστορική στροφή από τη μακροχρόνια ανεξαρτησία τους, ο διευθύνων σύμβουλος Αλφόνσο Ντόλτσε επιβεβαίωσε τον Ιούλιο του 2024 ότι ο οργανισμός είναι πλέον έτοιμος να ανοίξει το κεφάλαιό του σε εξωτερικούς επενδυτές ή να επιδιώξει μια δημόσια εγγραφή για να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Στις αρχές του 2026, η εταιρεία φέρεται να προτιμά μια μειοψηφική επένδυση για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας διαφοροποίησης.

Η σχέση τους

Κεντρικός πυλώνας αυτής της ανάπτυξης αποτελεί ο τομέας Dolce & Gabbana Beauty. Μετά την ενσωμάτωση της επιχείρησης στον όμιλο το 2022, το δίδυμο εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο του 2025 για την επέκταση του τομέα, με στόχο την επίτευξη λιανικής αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2026.

Η επέκταση αυτή συμπληρώνει την είσοδό τους στον τομέα των πολυτελών ακινήτων και της φιλοξενίας, με σημαντικά έργα σε εξέλιξη στο Μαϊάμι και στις Μαλδίβες.

Αν και η προσωπική σχέση των στέφανο και Ντομένικο έληξε το 2005, η συνεργασία τους παρέμεινε σταθερή με μότο «από το στούντιο προς τον κόσμο», βασισμένη σε μια διαρκή δέσμευση στην ιταλική χειροτεχνία και την ταχέως εξελισσόμενη εταιρική δομή σχεδιασμένη για την επόμενη γενιά.