magazin
Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Live in Style 13 Απριλίου 2026, 20:30

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Spotlight

«Στο πλαίσιο της φυσικής εξέλιξης της οργανωτικής δομής και της διακυβέρνησής του, ο όμιλος Dolce & Gabbana επιβεβαιώνει ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα υπέβαλε την παραίτησή του, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, από τις θέσεις του στην Dolce & Gabbana Holding Srl, την Dolce & Gabbana Trademarks Srl και την Dolce & Gabbana Srl», ανέφερε η εταιρεία σε επίσημη δήλωση την Παρασκευή.

«Αυτή η παραίτηση δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση στις δημιουργικές δραστηριότητες που ασκεί ο Στέφανο Γκαμπάνα για λογαριασμό του ομίλου», πρόσθεσε η εταιρία.

Ύφεση

Η Dolce & Gabbana ιδρύθηκε το 1985 από τον Ντομένικο Ντόλτσε και τον Στέφανο Γκαμπάνα και εξακολουθεί να είναι ιδιωτική επιχείρηση, με τον Στέφανο Γκαμπάνα να κατέχει σημαντικό μερίδιο στην εταιρεία.

Σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της σχετικά με το χρέος της, καθώς δεν είναι απρόσβλητη από την ύφεση στην αγορά των ειδών πολυτελείας.

«Όσον αφορά το χρέος, ο όμιλος δεν έχει να κάνει καμία δήλωση αυτή τη στιγμή, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη» ανέφερε η εταιρεία την Παρασκευή.

Ντομένικο Ντόλτσε & Στέφανο Γκαμπάνα (για πάντα)

Το φημισμένο ιταλικό σχεδιαστικό δίδυμο διαθέτει μια αδιαμφισβήτητα αισθησιακή αισθητική και έχει χτίσει από το μηδέν ένα παγκόσμιο υπερ-brand.

Το σχεδιαστικό δίδυμο από τη Σικελία Ντομένικο Ντόλτσε και Στέφανο Γκαμπάνα μετέτρεψε την ονειρική, μεσογειακή αισθητική σε έναν παγκόσμιο οίκο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η γνωριμία

Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά όταν ο Ντόλτσε επικοινώνησε με τον οίκο μόδας όπου εργαζόταν ο Γκαμπάνα -στη συνέχεια, ο Γκαμπάνα έγινε μέντορας του Ντόλτσε.

Μετά την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία του Στέφανο, το δίδυμο ίδρυσε μια εταιρεία συμβούλων σχεδιασμού, παρουσιάζοντας τελικά την επωνυμία Dolce & Gabbana στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου το 1985.

Η παγκόσμια φήμη τους εδραιώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η Μαντόνα τους επέλεξε ως σχεδιαστές κοστουμιών για την παγκόσμια περιοδεία της «Girlie Show»

YouTube thumbnail

Τους επέλεξε η Μαντόνα

Το δίδυμο επεκτάθηκε στα πλεκτά και τα αξεσουάρ, αποκτώντας φήμη για τις αισθησιακές σιλουέτες που τους χάρισε το βραβείο Woolmark το 1991.

Η παγκόσμια φήμη τους εδραιώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η Μαντόνα τους επέλεξε ως σχεδιαστές κοστουμιών για την παγκόσμια περιοδεία της «Girlie Show».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, τα εμφανώς θηλυκά, πολύχρωμα ρούχα τους αποτέλεσαν μια μαξιμαλιστική αντίθεση στον κυρίαρχο μινιμαλισμό της εποχής.

Σοβαρή κρίση

Τον Οκτώβριο του 2014, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας ανέτρεψε μια προηγούμενη καταδίκη για φοροδιαφυγή, κηρύσσοντας το δίδυμο αθώο.

Ωστόσο, στα τέλη του 2018, η μάρκα αντιμετώπισε μια σοβαρή κρίση μετά από μια διαφημιστική καμπάνια που θεωρήθηκε προσβλητική για τον κινεζικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 98% της αλληλεπίδρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σημαντική συρρίκνωση της αγοράς στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Έκτοτε, η μάρκα έχει εργαστεί για την αποκατάσταση της διεθνούς της φήμης, διοργανώνοντας ιστορικές επιδείξεις Alta Moda σε ιστορικούς χώρους όπως ο Ναός της Κονκόρντια και, πιο πρόσφατα, το Φόρο Ρομάνο τον Ιούλιο του 2025, όπου παρουσιάστηκε μια παράσταση της Σερ.

YouTube thumbnail

Η στρατηγική απόφαση

Σε μια ιστορική στροφή από τη μακροχρόνια ανεξαρτησία τους, ο διευθύνων σύμβουλος Αλφόνσο Ντόλτσε επιβεβαίωσε τον Ιούλιο του 2024 ότι ο οργανισμός είναι πλέον έτοιμος να ανοίξει το κεφάλαιό του σε εξωτερικούς επενδυτές ή να επιδιώξει μια δημόσια εγγραφή για να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Στις αρχές του 2026, η εταιρεία φέρεται να προτιμά μια μειοψηφική επένδυση για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας διαφοροποίησης.

Η σχέση τους

Κεντρικός πυλώνας αυτής της ανάπτυξης αποτελεί ο τομέας Dolce & Gabbana Beauty. Μετά την ενσωμάτωση της επιχείρησης στον όμιλο το 2022, το δίδυμο εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο του 2025 για την επέκταση του τομέα, με στόχο την επίτευξη λιανικής αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2026.

Η επέκταση αυτή συμπληρώνει την είσοδό τους στον τομέα των πολυτελών ακινήτων και της φιλοξενίας, με σημαντικά έργα σε εξέλιξη στο Μαϊάμι και στις Μαλδίβες.

Αν και η προσωπική σχέση των στέφανο και Ντομένικο έληξε το 2005, η συνεργασία τους παρέμεινε σταθερή με μότο «από το στούντιο προς τον κόσμο», βασισμένη σε μια διαρκή δέσμευση στην ιταλική χειροτεχνία και την ταχέως εξελισσόμενη εταιρική δομή σχεδιασμένη για την επόμενη γενιά.

Headlines:
World
Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Κόσμος
Ιράν προς Τραμπ: «Θα απαντήσουμε δυναμικά χωρίς δισταγμό»

Ιράν προς Τραμπ: «Θα απαντήσουμε δυναμικά χωρίς δισταγμό»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

«Δεν μπορώ να το καταλάβω»: Ο Λούκα Γκουαντανίνο στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ στα σχόλιά του για το μπαλέτο και την όπερα

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Σύνταξη
Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
Εφηβικά δράματα 13.04.26

Ο Γουόκερ Σκόμπελ θα κάνει «κοπάνα» από τον σχολικό χορό επειδή οι θαυμαστές του απειλούν όλες τις κοπέλες με τις οποίες κάνει παρέα

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

Φροίξος Φυντανίδης
Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση
Γονίδια 13.04.26

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Έφη Αλεβίζου
«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
Δουλειά 24/7 13.04.26

«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ μιλάει για το τι σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος του 60 Minutes

«Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στιβ Κροφτ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Go Fun 12.04.26

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα - «Μακάρι η ζωή να νικά πάντα τον θάνατο!»

Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Σύνταξη
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Βάιος Μπαλάφας
Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες
Ελλάδα 13.04.26

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες

Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι. 

Σύνταξη
Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Τα ερωτήματα 13.04.26

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

Σύνταξη
Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
ΜΜΕ 13.04.26

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
Cookies