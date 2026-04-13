Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελληνική Αστυνομία για να εντοπίσει τον ασυνείδητο οδηγό, που προκάλεσε τροχαίο με εγκατάλειψη στη λεωφόρο Σπάτων.

Μάλιστα, το βίντεο ντοκουμέντο του ατυχήματος προκαλεί σοκ σε όποιον το βλέπει.

Ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου, κλείνει ξαφνικά κάθετα τον δρόμο στον 18χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει.

Ο ήχος της πρόσκρουσης προκαλεί ανατριχίλα. Ο νεαρός οδηγός εκσφενδονίζεται στον αέρα μέτρα μακριά. Από καθαρή τύχη γλίτωσε τα χειρότερα, όπως λέει στο MEGA.

«Με το που βλέπω το αμάξι να πετάγεται, κατεβάζω ταχύτητα, πατάω φρένο και με το που σκάω πάνω, δε θυμάμαι τίποτα άλλο, απλά σβήνω. Ήμουν κάτω για 10-15 λεπτά. Εγώ κατευθείαν μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο», ανέφερε ο ίδιος το 18χρονο θύμα του τροχαίου, μιλώντας στο MEGA.

Πάτησε γκάζι και έφυγε

Ο ασυνείδητος οδηγός σε νέο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται μετά το τροχαίο να πατάει γκάζι και εξαφανίζεται από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον νεαρό.

«Μου είπαν ότι δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά, σηκώθηκε απλά κι έφυγε, έβαλε μπρος και εξαφανίστηκε», τόνισε ο 18χρονος.

Μέχρι στιγμής ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο παραμένει άφαντος.