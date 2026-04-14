Γιορτή σήμερα 14 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Η 14η Απριλίου ανήκει στην 3η ημέρα της Διακαινησίμου εβδομάδας (Λαμπροτρίτη) και περιλαμβάνει πολλές γνωστές και αγαπημένες ονομαστικές εορτές.

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Εκατόν εβδομήντα εννέα Οσιομαρτύρων Νταού Πεντέλης

Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης (Άγιοι Μυτιλήνης)

Αγίου Αριστάρχου Αποστόλου

Αγίας Θωμαΐδος μάρτυρος

Οσίου Σάββα του Νέου του εν Καλύμνω

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Η σημερινή ημέρα είναι από τις πιο «πλούσιες» του μήνα σε ονόματα:

Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολής, Νικολάκης

Νικολέττα, Νικολίνα, Νικολίτσα, Νικολούδα, Νικόλ

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ρένια

Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη

Ραφαήλ, Ραφαέλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος

Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία

Θωμαΐς, Θωμαΐδα, Θωμαή

Αρίσταρχος

Λαμπροτρίτη: Η σημασία της ημέρας

Η Τρίτη της Διακαινησίμου, γνωστή ως Λαμπροτρίτη, συνεχίζει το εορταστικό κλίμα της Ανάστασης.

Η ημέρα είναι αφιερωμένη:

Στη χαρά της Αναστάσεως

Στη μνήμη σημαντικών Αγίων της Ορθοδοξίας

Σε ονόματα που έχουν έντονη παρουσία στην ελληνική κοινωνία, όπως Νίκος και Ειρήνη

Γιατί ξεχωρίζει η 14η Απριλίου

Η συγκεκριμένη ημερομηνία ξεχωρίζει γιατί:

Συνδυάζει πολλούς δημοφιλείς Αγίους

Περιλαμβάνει από τα πιο κοινά ελληνικά ονόματα

Βρίσκεται μέσα στην πιο χαρμόσυνη περίοδο της Εκκλησίας, μετά το Πάσχα

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa