Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Θα αγοράσει η Λιόν τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ; Θα κάνει χρήση της οψιόν αγοράς που υπάρχει στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό; Η απάντηση στα ερωτήματα δεν μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή. Ούτε καν από τους Γάλλους. Οι οποίοι, κυριολεκτικά, δεν ξέρουν ποιες θα είναι οι οικονομικές τους δυνατότητες το καλοκαίρι.

Και αυτό διότι από την Μ. Παρασκευή κυκλοφόρησαν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, που δείχνουν ότι η γαλλική ομάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή οικονομική καταιγίδα. Τα νούμερα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν ίλιγγο, αποκαλύπτοντας μια τεράστια «τρύπα» στα οικονομικά του συλλόγου, ειδικά όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς τρίτους για παλαιότερες μεταγραφές.

Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά δεδομένα, για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2025, η Λιόν καταγράφει ένα συσσωρευμένο χρέος ύψους 249,042 εκατομμυρίων ευρώ προς τρίτους συλλόγους, αποκλειστικά στο πλαίσιο των μεταγραφικών συνδιαλλαγών. Πρόκειται για ένα δυσθεώρητο ποσό σε αποζημιώσεις που έχουν κατανεμηθεί σε βάθος χρόνου, χωρίς μάλιστα να διευκρινίζονται επακριβώς οι προθεσμίες αποπληρωμής (βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες).

Το οικονομικό άνοιγμα είναι τόσο μεγάλο, ώστε τα γαλλικά Μέσα (σ.σ. L’Équipe, RMC Sport κ.α.) εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους για τη βιωσιμότητα του μοντέλου. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν υπάρχει σαφές μέτρο σύγκρισης με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς μέχρι πρότινος ούτε η Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου και Διαχείρισης του γαλλικού ποδοσφαίρου (η αυστηρή DNCG), ούτε ο ίδιος ο σύλλογος ενσωμάτωναν αυτά τα στοιχεία με τέτοια λεπτομέρεια στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Για να μπορέσει να πάρει άδεια συμμετοχής στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, η Λιόν έκανε χρήση του μοντέλου με την ονομασία «ασπίδα εισπράξεων». Μια οικονομοτεχνική «ντρίμπλα», που δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Στο ποδόσφαιρο τα χρέη συχνά αντισταθμίζονται από μελλοντικά έσοδα πωλήσεων. Η Λιόν έχει λαμβάνειν από δικές της παραχωρήσεις παικτών, ωστόσο το ποσό αυτό δεν αρκεί για να κλείσει την «ψαλίδα».

Συγκεκριμένα, στο τέλος της περασμένης σεζόν, η ομάδα της Ροδανίας είχε λαμβάνειν 141,083 εκατομμύρια ευρώ από άλλες ομάδες/πωλήσεις. Η διαφορά ανάμεσα στα σχεδόν 250 εκατ. που οφείλει και στα 141 εκατ. που (ακόμη) περιμένει να εισπράξει, αφήνει ένα τεράστιο καθαρό έλλειμμα που κρατάει τη DNCG σε μόνιμο συναγερμό και αναγκάζει τον τη Λιόν να αναζητά διαρκώς ρευστότητα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφής εικόνα για το τι θα συμβεί το καλοκαίρι.

Για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να μάθει τι μέλλει γενέσθαι με τον Γιάρεμτσουκ, είναι σαφές ότι θα χρειαστεί να περιμένει. Διότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πότε η γαλλική ομάδα θα μπορεί να πάρει ρεαλιστικές αποφάσεις, εναρμονισμένες με τις οικονομικές της δυνατότητες. Και για μια ομάδα που βρίσκεται υπό το καθεστώς τέτοιες οικονομικής επιτήρησης, το βασικό ζητούμενο δεν είναι οι αγορές. Αλλά οι πωλήσεις. Η εισροή κεφαλαίων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μεταγραφικές τις αποφάσεις και την ενίσχυση του ρόστερ. Η οποία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και από το εάν θα καταφέρει να τερματίσει σε θέση που να δίνει εισιτήριο για την Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι «ζωντανός» (σ.σ. 5η με 51 βαθμούς).