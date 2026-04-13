Μίλαν: Ο ανεπιθύμητος Λεάο μπορεί να φέρει πάνω 80 εκατ. ευρώ

Το κεφάλαιο «πώληση Λεάο» άνοιξε στη Μίλαν. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει πετύχει 10 γκολ και έχει δώσει δύο ασίστ σε 26 εμφανίσεις αυτή τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, όμως βαθαίνει το χάσμα με την τωρινή ομάδα του που ουσιαστικά τον έχει βγάλει στο σφυρί και περιμένει να εισπράξει πάνω από 80 εκατ. ευρώ αν και η ρήτρα του είναι 175 εκατ. ευρώ!

Όσο βαθαίνει το χάσμα Μίλαν-Λεάο τόσο αυξάνονται οι μνηστήρες καθώς οι ροσονέρι είναι έτοιμοι να ακούσουν προτάσεις από άλλες ομάδες για να τον αποκτήσουν αυτό το καλοκαίρι. Όλα αυτά επιβεβαιώνονται από την La Gazzetta dello Sport, η οποία αναφέρει ότι η Μίλαν δεν είναι πλέον κλειστή σε μια πιθανή αποχώρηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού μετά από μια ακόμη ασταθή σεζόν στο Σαν Σίρο, με αρκετούς κορυφαίους συλλόγους να παρακολουθούν τώρα την κατάστασή του.

Μέσα σε αυτούς είναι η Μπάγερν Μονάχου και η Μπαρτσελόνα που έχουν ασχοληθεί και στο παρελθόν με την περίπτωσή του καθώς η ρήξη Μίλαν-Λεάο δεν είναι πρόσφατη. Επίσης, ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει και κακές σχέσεις με τους οπαδούς της ομάδας, ένα χάσμα που δεν φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση να γεφυρωθεί, όπως παραδέχονται και οι δυο πλευρές που δεν κάνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Λεάο έχει να σκοράρει από την 1η Μαρτίου με την φανέλα της Μίλαν και παράλληλα αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς, όταν έγινε αλλαγή στο 77’ του τελευταίου εντός έδρας αγώνα της Μίλαν (0-3) με την Ουντινέζε.

🚨 Bayern and Barcelona have both seriously explored a move for Rafael Leão as uncertainty grows around his future at Milan. 🇵🇹 The winger’s relationship with supporters has deteriorated, and a deal worth around €80M could be possible despite his €175M release clause. 👀… pic.twitter.com/7ovON82dF2 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 13, 2026

Για αυτό και προέκυψαν τα δημοσιεύματα σχετικά με ομάδες που μπορούν να κινηθούν για τον 26χρονο Ραφαέλ Λεάο! Η… χάρη του έφτασε μέχρι την Αγγλία και όχι μόνο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκτός από της Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, είναι μια ομάδα που μπορεί να ενδιαφερθεί για τον Πορτογάλο εξτρέμ, όπως επίσης και η Τσέλσι από την Premier Legaue. Ακόμη μπορεί να υπάρξει και ενδιαφέρον ομάδων από την Σαουδική Αραβία!

Το συμβόλαιο του Λεάο λήγει το 2028. Όμως, η Μίλαν ελπίζει ο Πορτογάλος να ανεβάσει τις μετοχές του μέσω των εμφανίσεων του στο μουντιάλ ώστε να πουληθεί με πάνω από 80 εκατ. ευρώ.