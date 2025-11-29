Μίλαν – Λάτσιο 1-0: Ο Λεάο έκρινε το ντέρμπι στο «Σαν Σίρο»

Πήρε το ντέρμπι και έπιασε κορυφή η Μίλαν! Με γκολ του Λεάο οι «ροσονέρι» επικράτησαν με 1-0 της Λάτσιο στο «Σαν Σίρο» για τη 13η αγωνιστική της Serie A και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά με ματς περισσότερο από τις ομάδες που ακολουθούν.

Μόλις στο 2′ ο Μενιάν έβγαλε δύσκολα την κεφαλιά του Χίλ ενώ στο 32′ ο Γάλλος απέκρουσε και το σουτ του Τζακάκι. Στην πρώτη της ευκαιρία ουσιαστικά στο ματς η Μίλαν άνοιξε το σκορ στο 51′ όταν ο Τομόρι έκανε το γύρισμα και ο Λεάο από κοντά έγραψε το 1-0.

Στο 63′ ο Προβεντέλ έσωσε σε κεφαλιά του Λεάο ενώ στις καθυστερήσεις έγινε χαμός. Στο 90+5′ συγκεκριμένα το VAR φώναξε τον διαιτητή για χέρι μέσα στην περιοχή της Μίλαν, αλλά μετά από επτά λεπτά που κατάφερε ο ρέφερι να πάει να δει τη φάση, αποφάσισε πως υπήρχε επιθετικό φάουλ στον Πάβλοβιτς και έτσι η Μίλαν πήρε τη νίκη.

Μίλαν: Μενιάν, Τομόρι, Πάβλοβιτς, Γκάμπια, Σαλεμάκερς, Φοφανά (65’ Λόφτους Τσικ), Μόντριτς, Ραμπιό, Μπαρτεζάγκι, Ενκουνκού (82’ Ρίτσι), Λεάο.

Λάτσιο: Προβεντέλ, Μάρουσιτς, Χίλα, Ρομανιόλι, Πελεγκρίνι (85’ Ταβάρες), Γκεντουζί, Μπάσιτς (85′ Νόσλιν), Βεσίνο (62’ Ντελέ Μπασιρού), Ίζακσεν (70’ Πέδρο), Ντιά (62’ Καστεγιάνος), Τζακάνι

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 28/11

Κόμο-Σασουόλο 2-0

Σάββατο 29/11

Πάρμα-Ουντινέζε 0-2

Τζένοα-Βερόνα 2-1

Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1

Μίλαν-Λάτσιο 1-0

Κυριακή 30/11

Λέτσε-Τορίνο 13:30

Πίζα-Ίντερ 16:00

Αταλάντα-Φιορεντίνα 19:00

Ρόμα-Νάπολι 21:45

Δευτέρα 1/12

Μπολόνια-Κρεμονέζε 21:45

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (14η) αγωνιστική:

Σάββατο 6/12

Σασουόλο-Φιορεντίνα 16:00

Ίντερ-Κόμο 19:00

Βερόνα-Αταλάντα 21:45

Κυριακή 7/12

Κρεμονέζε-Λέτσε 13:30

Κάλιαρι-Ρόμα 16:00

Λάτσιο-Μπολόνια 19:00

Νάπολι-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 8/12

Πίζα-Πάρμα 16:00

Ουντινέζε-Τζένοα 19:00

Τορίνο-Μίλαν 21:45