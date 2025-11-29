Γιουβέντους – Κάλιαρι 2-1: Ο Γιλντίζ έδωσε το τρίποντο στους Μπιανκονέρι

Η Γιουβέντους επικράτησε της Κάλιαρι με 1-0 στο «Allianz Stadium», για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα, όμως ο Κενάν Γιλντίζ πήρε το παιχνίδι πάνω του και με δυο γκολ του, ανέτρεψε τα δεδομένα για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του Τορίνο.

Με τη νίκη αυτή, η «μεγάλη κυρία» ανέβηκε στους 23 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση, στο -1 από την 6η Κόμο, αλλά και την 4η Ίντερ, η οποία ωστόσο έχει παιχνίδι λιγότερο. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι απειλούνται με πτώση στη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς έχουν 11 βαθμούς, έναν περισσότερο από τη 18η Λέτσε.

Ισορροπημένα ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να μην απειλούν ιδιαίτερα τους δύο τερματοφύλακες. Στο 23ο λεπτό, ο Παλέστρα με μία ωραία ενέργεια απείλησε τους γηπεδούχους, ωστόσο η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ιταλός έκλεψε από τον Κόστιτς, όμως αυτή τη φορά έδωσε την πάσα στον Εσπόσιτο, και αυτός από κοντινή απόσταση έκανε το 1-0 για την Κάλιαρι.

Οι πανηγυρισμοί των φιλοξενούμενων δεν κράτησαν ούτε ένα λεπτό, καθώς ο Γιλντίζ απάντησε άμεσα και έκανε το 1-1 στο 27’. Η Γιουβέντους ανέβασε τον ρυθμό της μετά την ισοφάριση και έψαχνε το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα, το οποίο βρήκε, με σκόρερ ξανά τον Γιλντίζ. Ο Τούρκος πήρε πάσα από τον Καλουλού και με ένα σουτ παρόμοιο με αυτό του πρώτου του γκολ, έκανε το 2-1 στο 45+1’.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν δυνατά και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κονσεϊσάο να βγαίνει σε τετ-α-τετ στο 47’, ωστόσο δεν κατάφερε να νικήσει τον Καπρίλε. Πέντε λεπτά αργότερα, η «βέκια σινιόρα» απείλεισε με τον Κοπμάινερς, με το σουτ του να καταλήγει οριακά εκτός εστίας. Ο Κονσεϊσάο απείλησε άλλες δύο φορές την αντίπαλη εστία στο 72’ και το 78’, ωστόσο ανεπιτυχώς.

Στα τελευταία λεπτά, οι γηπεδούχοι δέχθηκαν υψηλή πίεση από την Κάλιαρι, η οποία έψαχνε το γκολ της ισοφάρισης, με μεγαλύτερη ευκαιρία αυτή στο προτελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Πέριν να πραγματοποιεί μία σημαντική έξοδο, για να κρατήσει το 2-1 για τη Γιουβέντους.

Γιουβέντους (Λουτσιάνο Σπαλέτι): Περάν, Καλούλου, Κέλι, Κούπμαϊνερς, ΜακΚένι, Λοκατέλι, Τουράμ (70′ Μιρέτι), Κόστιτς (46′ Καμπιάσο), Κονσεϊσάο (85′ Καμπάλ), Γιλντίζ (85′ Οπέντα), Βλάχοβιτς (31′ Νταβίντ)

Κάλιαρι (Φάμπιο Πιζακάνε): Καπρίλε, Ζάπα, Ντεϊολά, Λουπέρτο, Παλέστρα, Αντόπο (81′ Γκαετάνο), Λιτετά (53′ Πράτι), Φολορούνσο (81′ Κιλικτσόι), Ομπέρ (53′ Ιντρίσι), Εσποσίτο (70′ Φελίτσι), Μπορέλι

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Serie A

Κόμο – Σασουόλο 2-0

Πάρμα – Ουντινέζε 0-2

Tζένοα – Βερόνα 2-1

Γιουβέντους – Κάλιαρι 2-1

Μίλαν – Λάτσιο 29/11 21:45

Λέτσε – Τορίνο 30/11 13:30

Πίζα – Ίντερ 30/11 16:00

Αταλάντα – Φιορεντίνα 30/11 19:00

Ρόμα – Νάπολι 30/11 21:45

Μπολόνια – Κρεμονέζε 1/12 21:45

Η βαθμολογία