Φιορεντίνα – Γιουβέντους 1-1: «Κόλλησε» και με τους ουραγούς η «Γηραιά κυρία» (vid)

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο «Αρτέμιο Φράνκι»! Η ουραγός Φιορεντίνα και η Γιουβέντους που παλεύει να φτάσει στις πρώτες θέσεις έμειναν στο 1-1 για τη 12η αγωνιστική της Serie A λίγες μέρες πριν οι «βιόλα» υποδεχτούν την ΑΕΚ για το Conference League, με τους γηπεδούχους να παραμένουν στον πάτο της βαθμολογίας και τους φιλοξενούμενους να χάνουν και άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Στο 14′ ο Βλάχοβιτς κέρδισε αρχικά πέναλτι, αλλά ο διαιτητής το πήρε πίσω αφού κλήθηκε από το VAR να δει τη φάση ενώ στο 25′ ο Κεν με τρομερό σουτ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Στο 35′ ο Βλάχοβιτς βγήκε μόνος του, κλείστηκε όμως και πλάσαρε έξω, αλλά στο 45+5′ ο Κόστιτς με ωραίο σουτ από το ύψος της περιοχής έγραψε το 0-1.

Η Φιορεντίνα μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και έκανε το 1-1 στο 48′ με τρομερό σουτ του Μαντραγκόρα από μακριά. Ο Κεν έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ανατροπή στο 52′ ενώ στο 80′ ο Ντε Χέα έσωσε σε κεφαλιά του ΜακΚένι και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε.

Φιορεντίνα: Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Ντοντό (46’ Φορτίνι), Ρανιέρι (83’ Βίτι), Πάμπλο Μαρί, Σομ, (60’ Εντούρ) Μαντραγκόρα, Φατζιόλι, Παρίζι (69’ Κουάντιο), Πίκολι (60’ Γκούντμουντσον), Κεν.

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Καμπιάζο (76’ Κονσεϊσάο), Κέλι, Λοκατέλι, Κοουπμάινερς, Τουράμ (66’ Μιρέτι), Κόστιτς (66’ Καμπάλ), ΜακΚένι, Γιλντίζ (88’ Οπεντά), Βλάχοβιτς (88’ Ντέιβιντ).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής στη Serie A:

Σάββατο 22/11

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1

Νάπολι-Αταλάντα 21:45

Κυριακή (23/11)

Βερόνα-Πάρμα 13:30

Κρεμονέζε-Ρόμα 16:00

Λάτσιο-Λέτσε 19:00

Ίντερ-Μίλαν 21:45

Δευτέρα (24/11)

Τορίνο-Κόμο 19:30

Σασουόλο-Πίζα 21:45

Η βαθμολογία της Serie A

Η επόμενη (13η) αγωνιστική:

Παρασκευή 28/11

Κόμο-Σασουόλο 21:45

Σάββατο 29/11

Πάρμα-Ουντινέζε 16:00

Τζένοα-Βερόνα 16:00

Γιουβέντους-Κάλιαρι 19:00

Μίλαν-Λάτσιο 21:45

Κυριακή 30/11

Λέτσε-Τορίνο 13:30

Πίζα-Ίντερ 16:00

Αταλάντα-Φιορεντίνα 19:00

Ρόμα-Νάπολι 21:45

Δευτέρα 01/12

Μπολόνια-Κρεμονέζε