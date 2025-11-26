Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)

Τρομερές εναλλαγές συναισθημάτων στην αναμέτρηση της χιονισμένης Νορβηγίας! Μετά συνεχείς ανατροπές και «θρίλερ» ως το τέλος, η Γιουβέντους πήρε μια νίκη που την είχε τεράστια ανάγκη με 3-2 επί της Μπόντο/Γκλιμτ, στον παγωμένο πλαστικό τάπητα του «Aspmyra» – 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στους 6 βαθμούς οι Ιταλοί μετά την πρώτη τους νίκη, στους 2 παρέμειναν οι Νορβηγοί μετά την 3η τους ήττα.

Στο πρώτο μέρος η Γιουβέντους είχε καλύτερη εικόνα στο πρώτο 20λεπτο, όμως η Μπόντο στην πρώτη ουσιαστικά φορά που απείλησε με αξιώσεις, προηγήθηκε από κοντινό πλασέ τους Μπλόμπεργκ στο 27′, μετά από εκτέλεση κόρνερ και ολιγωρία στην ιταλική άμυνα.

Η Γιουβέντους αντέδρασε στις αρχές του Β’ μέρους και μέσα σε 11 λεπτά κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Στο 48′ έγινε το 1-1, όταν μετά από φάση διαρκείας ο Οπεντά πλάσαρε ωραία από κοντινή απόσταση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Προτού καλά καλά συνέλθουν οι Νορβηγοί, ο Γιουβέντους βρήκε και δεύτερο γκολ, συγκεκριμένα στο 59′, από σέντρα του Μιρέτι και αρχοντική κεφαλιά του ΜακΚένι για το 1-2!

Στο 84′ ήρθε το άτσαλο μαρκάρισμα του Καμπάλ στο Άουκλεντ, με τον διαιτητή να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Φετ που σκόραρε για το 2-2 και όλα έδειχναν πως αυτό θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Όχι όμως… η Γιουβέντους έβαλε τη μπάλα κάτω και μετά από επίμονη προσπάθεια του Κενάν Γιλντίζ, η μπάλα κατέληξε στον Ντέιβιντ που σκόραρε από κοντά για το 2-3 και την πρώτη νίκη της Γιούβε επί νορβηγικού εδάφους μετά από τέσσερις ισοπαλίες.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα δύο γρήγορα γκολ της Γιουβέντους μέσα σε 11 λεπτά στις αρχές του Β΄ μέρους, αλλά και η κλάση κάποιων παικτών της όπως Κενάν Γιλντίζ που πέρασε αλλαγή στο 46′ και αναδείχθηκε MVP του ματς!

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γκολ της Μπόντο κόντρα στη ροή του αγώνα, όμως τελικά δεν άλλαξε και τον δίκαιο νικητή που ήταν η Γιούβε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η αμυντική λειτουργία της Γουβέντους δεν ήταν και η καλύτερη καθώς… έπαιξε σε αρκετές περιπτώσεις με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δεν είχε κάποιο πρόβλημα η διαιτησία του Ολλανδού Ντάνι ΜάκΚελι, καθώς στις δύσκολες φάσεις επέβη το VAR. Το πέναλτι των γηπεδούχων το καταλόγισε αμέσως και στη συνέχεια περίμενε το VAR για το αν υπήρχε οφσάιντ, που δεν υπήρχε τελικά.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Πριν την ισοφάριση στο 48′ υπήρξε περίπτωση πέναλτι για τη Γιουβέντους, σε μαρκάρισμα στον Μιρέτι. Τελικά αφού ελέγχθηκαν τα πάντα κατακυρώθηκε το γκολ του Οπεντά για το 1-1. Στο 56′ ακυρώθηκε γκολ του Μιρέτι για οφσάιντ του Οπεντά

ΣΚΟΡΕΡ:

27′ Μπλόμπεργκ, 87’πεν. Φετ – 48′ Οπεντά, 59′ ΜακΚένι, 90+1′ Ντέιβιντ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΟΝΤΟ: Χάικιν, Σιέβολντ, Μπιέρτουφτ, Αλεσάμι (61’ Μόε), Μπιέρκαν, Εβιέν (78’ Χάουγκε), Μπεργκ, Φετ, Μαατά (61’ Άουκλεντ), Χεγκ (89′ Χέλμερσεν), Μπλόμπεργκ (78’ Γιόργκενσεν)

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Περίν, Κοουπμάινερς, Κέλι, Καλουλού, ΜακΚένι, Καμπιάζο (75’ Καμπάλ), Άντζιτς (46’ Γιλντίζ), Λοκατέλι, Μιρέτι (69’ Τουράμ), Κονσεϊσάο (83’ Ζεγκρόβα), Οπεντά (75’ Ντέιβιντ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: