Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά το πρώτο κομμάτι της 5ης αγωνιστικής (pic)

Ολοκληρώθηκε το πρώτο… πιάτο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις εννιά αναμετρήσεις της Τρίτης (25/11).

Στα ματς που έγιναν νωρίς, οι Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και Μπενφίκα πέτυχαν σημαντικά «διπλά» με σκορ 0-1 και 0-2 κόντρα σε Γαλατάσαραϊ και Άγιαξ αντίστοιχα.

Από εκεί και πέρα, στο ντέρμπι της βραδιάς, η Τσέλσι πήρε μεγάλο τρίποντο με 3-0 επί της Μπαρτσελόνα, ενώ η Ντόρτμουντ διέλυσε στην έδρα της με 4-0 τη Βιγιαρεάλ.

Τεράστια έκπληξη από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν που επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Σλάβια Πράγας κράτησε στο μηδέν την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε (0-0).

Η Γιουβέντους, αν και δυσκολεύτηκε, νίκησε στη Νορβηγία με 3-2 την Μπόντο/Γκλιμτ σε ένα θρίλερ που εκτυλίχθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης. Εύκολο βράδυ για τη Νάπολι κόντρα στην Καραμπάγκ (2-0), νίκη με ανατροπή από 0-1 σε 2-1 για τη Μαρσέιγ κόντρα στη Νιούκαστλ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Άγιαξ-Μπενφίκα 0-2

Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-1

Τσέλσι-Μπαρτσελόνα 3-0

Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν 0-2

Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους 2-3

Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ 4-0

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0

Μαρσέιγ-Νιούκαστλ 2-1

Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:45 Πάφος-Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη-Καϊράτ

22:00 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου

22:00 Λίβερπουλ-PSV

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεταμ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ

22:00 Σπόρτινγκ-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:

09/12 17:30 Καϊράτ – Ολυμπιακός

09/12 19:45 Μπάγερν – Σπόρτινγκ

09/12 22:00 Μονακό – Γαλατασαράι

09/12 22:00 Αταλάντα – Τσέλσι

09/12 22:00 Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ

09/12 22:00 Ίντερ – Λίβερπουλ

09/12 22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο

09/12 22:00 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

10/12 19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ

10/12 19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπενχάγη

10/12 22:00 Αθλέτικ – Παρί Σεν Ζερμέν

10/12 22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ

10/12 22:00 Μπενφίκα – Νάπολι

10/12 22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ

10/12 22:00 Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ

10/12 22:00 Γιουβέντους – Πάφος

10/12 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι