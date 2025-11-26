Υπερθέαμα: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Δείτε όλα τα γκολ της Τρίτης (25/11):



Σαρωτική

Σπουδαία εμφάνιση και μεγάλη νίκη για την Τσέλσι απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 3-0. Κουντέ (27’, αυτ.), Εστεβάο (55’) και Ντέλαπ (73’) τα γκολ για τους θριαμβευτές.

Έκανε την έκπληξη

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έκανε την έκπληξη στο Μάντσεστερ και επικράτησε της Σίτι με 2-0. Γκριμάλντο στο 23’ και Σικ στο 54’ τα γκολ.

Ανατροπή για τη Μαρσέιγ

Με πρωταγωνιστή τον Ομπαμεγιάνγκ, που σκόραρε και τα δύο γκολ (46’, 50’), η Μαρσέιγ νίκησε με 2-1 την Νιούκαστλ. Οι Βρετανοί είχαν προηγηθεί στο 6’ με τον Μπαρνς.

Πρώτη νίκη

Την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Champions League πέτυχε η Γιουβέντους, που επικράτησε στη Νορβηγία της Μπόντο Γκλιμτ με 3-2. Μπόλμπεργκ (27′) και Φετ (87′) τα γκολ για τους Νορβηγούς – Οπένδα (48’), ΜακΚένι (59’) και Ντέιβιντ (90+1′) για την ομάδα του Σπαλέτι.

Άνετη και ωραία

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Ντόρτμουντ το παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ, με τη γερμανική ομάδα να κερδίζει την ισπανική με 4-0. Δύο γκολ ο Γκιρασί (45+2’, 54’), ένα ο Αντεγιέμι (59’) και ένα ο Σβένσον (90+5′).

Έκανε το καθήκον της

Μπορεί να μην έθελξε με την απόδοσή της, αλλά η Νάπολι πήρε τη νίκη απέναντι στην Καραμπάγκ με 2-0. Ο ΜακΤόμινεϊ άνοιξε το σκορ στο 65’, ενώ το 2-0 διαμορφώθηκε στο 72’ με αυτογκόλ του Γιάνκοβιτς.

Γκέλα για την Αθλέτικ

Ισόπαλο χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Πράγα ανάμεσα στην Σλάβια και την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Δύο χαμένοι βαθμοί για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Πέρασε από το Άμστερνταμ

Η Μπενφίκα επικράτησε στο Άμστερνταμ του Άγιαξ με 2-0. Νταλ στο 6’ και Μπαρέιρο στο 90’ τα γκολ για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Διπλό στην Τουρκία

Μεγάλο διπλό της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην Τουρκία, με τους Βέλγους να κερδίζουν τη Γαλατάσαραϊ με 1-0. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Ντέιβιντ στο 57’.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Άγιαξ-Μπενφίκα 0-2

Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-1

Τσέλσι-Μπαρτσελόνα 3-0

Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν 0-2

Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους 2-3

Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ 4-0

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0

Μαρσέιγ-Νιούκαστλ 2-1

Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:45 Πάφος-Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη-Καϊράτ

22:00 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου

22:00 Λίβερπουλ-PSV

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεταμ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ

22:00 Σπόρτινγκ-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:

09/12 17:30 Καϊράτ – Ολυμπιακός

09/12 19:45 Μπάγερν – Σπόρτινγκ

09/12 22:00 Μονακό – Γαλατασαράι

09/12 22:00 Αταλάντα – Τσέλσι

09/12 22:00 Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ

09/12 22:00 Ίντερ – Λίβερπουλ

09/12 22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο

09/12 22:00 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

10/12 19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ

10/12 19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπενχάγη

10/12 22:00 Αθλέτικ – Παρί Σεν Ζερμέν

10/12 22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ

10/12 22:00 Μπενφίκα – Νάπολι

10/12 22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ

10/12 22:00 Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ

10/12 22:00 Γιουβέντους – Πάφος

10/12 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι