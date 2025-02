«Θέλει να φύγει για κορυφαίο ευρωπαϊκό κλαμπ ο Ραφαέλ Λεάο»

Ο Ραφαέλ Λεάο παρέμεινε στη Μίλαν, παρά το γεγονός ότι είχε συνδεθεί το περασμένο καλοκαίρι με την Παρί Σεν Ζερμέν ως αντικαταστάτης του Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ τώρα η Μπαρτσελόνα βγαίνει στο προσκήνιο και διεκδικεί την απόκτηση του.

Ήδη η ομάδα της Βαρκελώνης είναι σ’ επαφές με τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες, αλλά η Μίλαν, που πρόσφατα επέκτεινε τη συνεργασία της με τον 25χρονο Πορτογάλο σταρ έως τις 30 Ιουνίου του 2028, δεν θέλει να μπει στην κουβέντα για την παραχώρηση του.

📹 Rafael #Leao ‘s reaction when someone asked him about Barcelona 😂 pic.twitter.com/gPv55k7joD

Μάλιστα, ο ιταλικός σύλλογος ξεκαθάρισε πως πάσα κατεύθυνση ότι ο παίκτης θα φύγει μόνο αν κάποια ομάδα πληρώσει τη ρήτρα εξαγοράς στο νέο συμβόλαιο του, που φθάνει τα 175 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα πάντως με την ισπανική αθλητική εφημερίδα «Diario Sport» ο διεθνής ακραίος επιθετικός έχει αποφασίσει να φύγει στο τέλος της σεζόν από τη Μίλαν και ζήτησε από τον Μέντες να προχωρήσει τις επαφές με την Μπαρτσελόνα, ώστε να δώσει νέα ώθηση στην καριέρα του.

🚨 Rafael Leão is Joan Laporta’s dream signing for Barcelona, with Viktor Gyökeres seen as an alternative. 🤑

This is despite Barcelona’s financial difficulties. 🤯

(Source: El Nacional) pic.twitter.com/MAjEYF8C1h

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 6, 2025