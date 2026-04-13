Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το αινιγματικό της Ταρίνα Σακίλ: Από «νύφη του ISIS» influencer σχέσεων στο TikTok
Stories 13 Απριλίου 2026, 23:30

Το αινιγματικό της Ταρίνα Σακίλ: Από «νύφη του ISIS» influencer σχέσεων στο TikTok

Η Ταρίνα Σακίλ θέλει μια δεύτερη ζωή μετά το ψέμα των ISIS

Λουκάς Καρνής
ΕπιμέλειαΛουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Spotlight

Με ακριβές τσάντες, έντονο μακιγιάζ και μια αύρα influencer, η 36χρονη σήμερα Ταρίνα Σακίλ που κάποτε πόζαρε με όπλα στη Συρία ως «νύφη του ISIS», προσπαθεί πλέον να κατακτήσει τον κόσμο των social media, δίνοντας συμβουλές για σχέσεις και αυτοπεποίθηση.

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα, ωστόσο, παραμένει μια ιστορία βαθιάς χειραγώγησης, μια επικίνδυνη απόδραση μέσα από τα συρματοπλέγματα και μια διαρκής αστυνομική επιτήρηση που θα κρατήσει μέχρι το 2034.

Η Σακίλ είναι η ζωντανή απόδειξη μιας κοινωνίας που παλεύει να αποφασίσει αν υπάρχει πραγματική λύτρωση για όσους πρόδωσαν τα πάντα πιστεύοντας σε ένα ψέμα γράφει η Guardian.

«Μισούσα την προσωπική μου ζωή. Το Ισλαμικό Κράτος μου πρόσφερε μια δεύτερη ευκαιρία, ασφάλεια, ένα αίσθημα ότι ανήκω κάπου»

Αν συναντούσατε σήμερα την Ταρίνα Σακίλ σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπέρμιγχαμ, τίποτα στην εμφάνισή της δεν θα πρόδιδε ότι έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης για τρομοκρατία.

Κομψά ντυμένη, με προσεγμένο μακιγιάζ και μια τσάντα Louis Vuitton, η Σακίλ μοιάζει περισσότερο με influencer παρά με κάποια που κάποτε διέσχισε τα σύνορα της Συρίας για να ενταχθεί στον ISIS. Άλλωστε αυτό είναι σήμερα.

Η Σακίλ μετρά περίπου 50.000 ακολούθους στο TikTok ως δημιουργός περιεχομένου με συμβουλές για το «παιχνίδι των γνωριμιών» και τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι αναρτήσεις της, συχνά με δόσεις χιούμορ, έχουν και διάσπαρτες σκοτεινές νύξεις για κακοποιητικές συμπεριφορές, βασισμένες στις δικές της εμπειρίες.

@thatgirl.tamtamRelationships✨ There is unfinished buisness♬ original sound – Tareena

Η φυγή στη Συρία και η πλάνη του «χαλιφάτου»

Το 2014, η Σακίλ ήταν μία από τους περίπου 900 Βρετανούς πολίτες —συμπεριλαμβανομένων 150 γυναικών— που ταξίδεψαν σε εδάφη που ήλεγχε το Ισλαμικό Κράτος.

Μεγαλωμένη σε ένα ασταθές οικογενειακό περιβάλλον με έναν πατέρα με ποινικό μητρώο, η Σακίλ αναζήτησε διέξοδο σε έναν γάμο που γρήγορα αποδείχθηκε τοξικός.

Η στροφή στη θρησκεία ήταν αρχικά μια προσπάθεια εύρεσης εσωτερικής ειρήνης, όμως η διαδικτυακή στρατολόγηση από μέλη του ISIS την έπεισε ότι το καθήκον της ήταν να ζήσει υπό τον νόμο της Σαρία, ένα εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει το πώς οι πιστοί πρέπει να ζουν με βάση τις διδαχές του Αλλάχ.

Ο νόμος της Σαρίας δεν εφαρμόζεται σ’ όλες τις μουσουλμανικές χώρες και τηρείται κυρίως, σε όσες δεν έχουν κοσμικό κράτος ή σε όσες ελέγχονται από θεοκρατικά καθεστώτα σημειώνει το BBC.

«Μου το πούλησαν ως το απόλυτο παραμύθι», εξομολογείται, παραδεχόμενη ότι η απόφασή της να πάρει τον ενός έτους γιο της σε μια εμπόλεμη ζώνη ήταν εν μέρει μια προσπάθεια να «εκδικηθεί» τον σύζυγό της που την εγκατέλειψε.

«Μου το πούλησαν ως το απόλυτο παραμύθι», εξομολογείται η Σακίλ. Η απόφασή της να γίνει «νύφη του ISIS» ήταν η απάντηση της στον σύζυγο που την εγκατέλειψε

Η άφιξη στη Συρία ήταν μια απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα. Η Σακίλ βρέθηκε σε ένα σπίτι με άλλες 60 γυναίκες, υπό ασφυκτικό έλεγχο και με τη διαρκή πίεση να παντρευτεί έναν μαχητή για να τεκνοποιήσει.

Όταν μεταφέρθηκε στη Ράκα, την πρωτεύουσα του Ισλαμικού Κράτους, ο ήχος των αεροπορικών επιδρομών την έκανε να συνειδητοποιήσει τον θανάσιμο κίνδυνο στον οποίο είχε εκθέσει το παιδί της.

Τον Ιανουάριο του 2015, με μια παρορμητική κίνηση, κατάφερε να αποδράσει. Δωροδόκησε έναν οδηγό ταξί και έτρεξε προς τα τουρκικά σύνορα υπό το βλέμμα μαχητών του ISIS, περνώντας το παιδί της πάνω από τα συρματοπλέγματα προς τους Τούρκους στρατιώτες.

Καταδίκη και νέα ταυτότητα

Επιστρέφοντας στη Βρετανία, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι εξαναγκάστηκε, τα στοιχεία στο κινητό της —συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας του γιου της δίπλα σε ένα τουφέκι AK-47— οδήγησαν στην καταδίκη της σε έξι χρόνια φυλάκιση.

Μέσα στη φυλακή, η Σακίλ συμμετείχε σε προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης και θεραπείας, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς έπεσε θύμα grooming.

Αποφυλακίστηκε το 2019 και έκτοτε ζει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ κατάφερε να αποκαταστήσει σταδιακά τη σχέση με τον γιο της, ο οποίος είχε τεθεί υπό κρατική φροντίδα.

Η περίπτωση της Σακίλ έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με εκείνη της Σαμίμα Μπέγκουμ, της οποίας αφαιρέθηκε η βρετανική υπηκοότητα.

«Υπάρχει απροθυμία να θεωρηθούν όσοι πήγαν στη Συρία ως θύματα παραπλάνησης – πάντα ακούμε: Είσαι κακός άνθρωπος, είσαι σατανικός»

YouTube thumbnail

Η Σακίλ υποστηρίζει ότι αν και οι πράξεις τους ήταν παρόμοιες, η ίδια επέλεξε να αποδράσει όταν ο ISIS ήταν ακόμα ισχυρός, ενώ η Μπέγκουμ παρέμεινε μέχρι την ήττα της οργάνωσης.

Σήμερα, η Σακίλ επιλέγει να μην κρύβεται, παρά τις επιθέσεις που δέχεται στο διαδίκτυο. Μέσα από το TikTok, επιδιώκει να μετατρέψει το τραύμα της σε κάτι χρήσιμο, προειδοποιώντας άλλες γυναίκες για τους κινδύνους της χειραγώγησης.

«Είμαι η απόδειξη ότι μπορείς να τα καταφέρεις και να βγεις στην άλλη πλευρά», λέει χαρακτηριστικά, παραμένοντας υπό αστυνομική παρακολούθηση μέχρι το 2034.

«Εξωτική» TikToker

H Σακίλ ως influencer μιλάει για άνδρες που είναι «φυσικοί κυνηγοί» και για την ανάγκη των γυναικών να φεύγουν από κακοποιητικές σχέσεις. Είναι μια ειρωνεία που δεν διαφεύγει από κανέναν, αφού η ίδια οδηγήθηκε στον ISIS ακριβώς επειδή αναζητούσε καταφύγιο από έναν βίαιο γάμο.

«Υπάρχει ένα στοιχείο της δικής μου εμπειρίας σε κάθε βίντεο που φτιάχνω», παραδέχεται.

Η διαδρομή της Σακίλ είναι και αποτέλεσμα μια ζωής γεμάτη βία. «Μεγάλωσα μέσα σε βίαιες σχέσεις· ίσως από εκεί πηγάζει η έλλειψη αίσθησης του κινδύνου. Δεν ξέρω τι θα πει φόβος», εξομολογείται στην Guardian.

Όταν ο γάμος της κατέρρευσε, η θρησκεία έγινε το σωσίβιό της, αλλά και η παγίδα της. Οι στρατολόγοι στο Facebook της υποσχέθηκαν μια «απλή, πνευματική ζωή» μακριά από τη διαφθορά της Δύσης.

@thatgirl.tamtam Breakups | Never try to explain to someone how they’ve hurt you. They know. God knows too #breakup #relationships #fyp ♬ original sound – Raul

«Δεν αφορούσε την τρομοκρατία για μένα», επιμένει. «Ήθελα απλώς να τιμωρήσω τον άνδρα μου και να βρω έναν τόπο που να μου ανήκει. Ήμουν αδύναμη και εγωίστρια» λέει για εκείνον τον Οκτώβριο του 2014, όταν πήρε τον γιο της, νήπιο μόλις, και πέταξε για την Τουρκία, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτό το ταξίδι θα όριζε το υπόλοιπο της ζωής της. Χωρίς να ξέρει πως στο «χαλιφάτο», το παραμύθι θα ήταν  εφιάλτης.

«Τα παιδιά εμπιστεύονται τους γονείς τους ότι θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Εγώ απέτυχα», λέει με δάκρυα στα μάτια για το τραύμα του γιου της. Η απόδρασή της, μια πράξη απόγνωσης, την βρήκε να τρέχει μέσα στις λάσπες, κρατώντας το παιδί της σφιχτά, μακριά από τους ISIS.

«Towie Jihadi»

Η επιστροφή στη Βρετανία προφανώς και δεν ήταν η λύτρωση που περίμενε. Η αστυνομία την συνέλαβε μέσα στο αεροπλάνο και ο γιος της τέθηκε υπό κρατική προστασία.

Στη δίκη, οι ένορκοι είδαν σοκαριστικές φωτογραφίες, όπως τον γιο της να φοράει μπαλακλάβα με το λογότυπο του ISIS ή να στέκεται δίπλα σε ένα AK-47.

«Θέλω πάντα οι άνθρωποι να έχουν ελπίδα. Το έχω ζήσει, είμαι η απόδειξη ότι μπορείς να βγεις από το σκοτάδι στο φως»

Ο δικαστής ήταν καταπέλτης, κατηγορώντας την για «σειρά από ψέματα» και για την έκθεση του παιδιού της σε πλύση εγκεφάλου. Καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση.

«Η φυλακή ήρθε και πέρασε, αλλά η απουσία από το παιδί μου ήταν η πραγματική κόλαση», αναφέρει η ίδια. Κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής της, η Σακίλ συνεργάστηκε με ψυχολόγους και ιμάμηδες για την αποριζοσπαστικοποίησή της, κατανοώντας πώς οι recruiters διαστρέβλωσαν τη θρησκεία για τους σκοπούς τους.

Δεύτερη ευκαιρία σε έναν κόσμο που δεν ξεχνά

Σήμερα, η Σακίλ εργάζεται σε διοικητικές θέσεις και προσπαθεί να χτίσει την καριέρα της στο διαδίκτυο.

Παρά την αυστηρή επιτήρηση και το γεγονός ότι μέχρι το 2034 πρέπει να αναφέρει κάθε της κίνηση στην αστυνομία, η ίδια δηλώνει ελεύθερη.

«Δεν με νοιάζει τι πιστεύει ο κόσμος. Ξέρω ότι πολλοί δεν θα με καταλάβουν ποτέ», λέει με αποφασιστικότητα.

Η προσπάθειά της να δημιουργήσει μια φιλανθρωπική οργάνωση για την ενημέρωση στα σχολεία απέτυχε, καθώς η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της παραμένει χαμηλή.

Ωστόσο, η ίδια συνεχίζει να ποζάρει για το Instagram και να ανεβάζει βίντεο στο TikTok, θεωρώντας ότι η επιβίωσή της και η καλή της ζωή είναι η δική της απάντηση στο παρελθόν.

«Έσωσα τον εαυτό μου», καταλήγει, κάπου ανάμεσα στη μετάνοια και την ανάγκη για αυτοπροβολή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

World
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ταινία=Τουφέκι 13.04.26

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Πάσχα 11.04.26

Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Φεμινιστικό icon 10.04.26

Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο
1959 09.04.26

Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο, ο αιώνιος παρτιζάνος

Όταν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, το «Μπλε Τρένο» του Τίτο, φιλοξενούσε έναν κινηματογράφο, υπηρεσίες ραδιοφώνου και ένα ιδιωτικό βαγόνι-υπνοδωμάτιο για τον Τίτο και τη σύζυγό του Γιοβάνκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»
Αρχή ήμισυ παντός 07.04.26

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε την καριέρα του με ένα έπαθλο 2.000 δολαρίων σε φοιτητικό διαγωνισμό

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του
Κατάρα 07.04.26

«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του

Η κατάρα της δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι, επιστρέφει μέσα από τις αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Σύνταξη
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
«Ντροπή» 13.04.26

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
Ελλάδα 13.04.26

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Σύνταξη
Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
English edition 13.04.26

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Σύνταξη
Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Βάιος Μπαλάφας
Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
English edition 13.04.26

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Cookies