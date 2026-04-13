Το αινιγματικό της Ταρίνα Σακίλ: Από «νύφη του ISIS» influencer σχέσεων στο TikTok

Με ακριβές τσάντες, έντονο μακιγιάζ και μια αύρα influencer, η 36χρονη σήμερα Ταρίνα Σακίλ που κάποτε πόζαρε με όπλα στη Συρία ως «νύφη του ISIS», προσπαθεί πλέον να κατακτήσει τον κόσμο των social media, δίνοντας συμβουλές για σχέσεις και αυτοπεποίθηση.

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα, ωστόσο, παραμένει μια ιστορία βαθιάς χειραγώγησης, μια επικίνδυνη απόδραση μέσα από τα συρματοπλέγματα και μια διαρκής αστυνομική επιτήρηση που θα κρατήσει μέχρι το 2034.

Η Σακίλ είναι η ζωντανή απόδειξη μιας κοινωνίας που παλεύει να αποφασίσει αν υπάρχει πραγματική λύτρωση για όσους πρόδωσαν τα πάντα πιστεύοντας σε ένα ψέμα γράφει η Guardian.

«Μισούσα την προσωπική μου ζωή. Το Ισλαμικό Κράτος μου πρόσφερε μια δεύτερη ευκαιρία, ασφάλεια, ένα αίσθημα ότι ανήκω κάπου»

Αν συναντούσατε σήμερα την Ταρίνα Σακίλ σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπέρμιγχαμ, τίποτα στην εμφάνισή της δεν θα πρόδιδε ότι έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης για τρομοκρατία.

Κομψά ντυμένη, με προσεγμένο μακιγιάζ και μια τσάντα Louis Vuitton, η Σακίλ μοιάζει περισσότερο με influencer παρά με κάποια που κάποτε διέσχισε τα σύνορα της Συρίας για να ενταχθεί στον ISIS. Άλλωστε αυτό είναι σήμερα.

Η Σακίλ μετρά περίπου 50.000 ακολούθους στο TikTok ως δημιουργός περιεχομένου με συμβουλές για το «παιχνίδι των γνωριμιών» και τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι αναρτήσεις της, συχνά με δόσεις χιούμορ, έχουν και διάσπαρτες σκοτεινές νύξεις για κακοποιητικές συμπεριφορές, βασισμένες στις δικές της εμπειρίες.

Η φυγή στη Συρία και η πλάνη του «χαλιφάτου»

Το 2014, η Σακίλ ήταν μία από τους περίπου 900 Βρετανούς πολίτες —συμπεριλαμβανομένων 150 γυναικών— που ταξίδεψαν σε εδάφη που ήλεγχε το Ισλαμικό Κράτος.

Μεγαλωμένη σε ένα ασταθές οικογενειακό περιβάλλον με έναν πατέρα με ποινικό μητρώο, η Σακίλ αναζήτησε διέξοδο σε έναν γάμο που γρήγορα αποδείχθηκε τοξικός.

Η στροφή στη θρησκεία ήταν αρχικά μια προσπάθεια εύρεσης εσωτερικής ειρήνης, όμως η διαδικτυακή στρατολόγηση από μέλη του ISIS την έπεισε ότι το καθήκον της ήταν να ζήσει υπό τον νόμο της Σαρία, ένα εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει το πώς οι πιστοί πρέπει να ζουν με βάση τις διδαχές του Αλλάχ.

Ο νόμος της Σαρίας δεν εφαρμόζεται σ’ όλες τις μουσουλμανικές χώρες και τηρείται κυρίως, σε όσες δεν έχουν κοσμικό κράτος ή σε όσες ελέγχονται από θεοκρατικά καθεστώτα σημειώνει το BBC.

«Μου το πούλησαν ως το απόλυτο παραμύθι», εξομολογείται, παραδεχόμενη ότι η απόφασή της να πάρει τον ενός έτους γιο της σε μια εμπόλεμη ζώνη ήταν εν μέρει μια προσπάθεια να «εκδικηθεί» τον σύζυγό της που την εγκατέλειψε.

Η άφιξη στη Συρία ήταν μια απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα. Η Σακίλ βρέθηκε σε ένα σπίτι με άλλες 60 γυναίκες, υπό ασφυκτικό έλεγχο και με τη διαρκή πίεση να παντρευτεί έναν μαχητή για να τεκνοποιήσει.

Όταν μεταφέρθηκε στη Ράκα, την πρωτεύουσα του Ισλαμικού Κράτους, ο ήχος των αεροπορικών επιδρομών την έκανε να συνειδητοποιήσει τον θανάσιμο κίνδυνο στον οποίο είχε εκθέσει το παιδί της.

Τον Ιανουάριο του 2015, με μια παρορμητική κίνηση, κατάφερε να αποδράσει. Δωροδόκησε έναν οδηγό ταξί και έτρεξε προς τα τουρκικά σύνορα υπό το βλέμμα μαχητών του ISIS, περνώντας το παιδί της πάνω από τα συρματοπλέγματα προς τους Τούρκους στρατιώτες.

Καταδίκη και νέα ταυτότητα

Επιστρέφοντας στη Βρετανία, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι εξαναγκάστηκε, τα στοιχεία στο κινητό της —συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας του γιου της δίπλα σε ένα τουφέκι AK-47— οδήγησαν στην καταδίκη της σε έξι χρόνια φυλάκιση.

Μέσα στη φυλακή, η Σακίλ συμμετείχε σε προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης και θεραπείας, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς έπεσε θύμα grooming.

Αποφυλακίστηκε το 2019 και έκτοτε ζει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ κατάφερε να αποκαταστήσει σταδιακά τη σχέση με τον γιο της, ο οποίος είχε τεθεί υπό κρατική φροντίδα.

Η περίπτωση της Σακίλ έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με εκείνη της Σαμίμα Μπέγκουμ, της οποίας αφαιρέθηκε η βρετανική υπηκοότητα.

«Υπάρχει απροθυμία να θεωρηθούν όσοι πήγαν στη Συρία ως θύματα παραπλάνησης – πάντα ακούμε: Είσαι κακός άνθρωπος, είσαι σατανικός»

Η Σακίλ υποστηρίζει ότι αν και οι πράξεις τους ήταν παρόμοιες, η ίδια επέλεξε να αποδράσει όταν ο ISIS ήταν ακόμα ισχυρός, ενώ η Μπέγκουμ παρέμεινε μέχρι την ήττα της οργάνωσης.

Σήμερα, η Σακίλ επιλέγει να μην κρύβεται, παρά τις επιθέσεις που δέχεται στο διαδίκτυο. Μέσα από το TikTok, επιδιώκει να μετατρέψει το τραύμα της σε κάτι χρήσιμο, προειδοποιώντας άλλες γυναίκες για τους κινδύνους της χειραγώγησης.

«Είμαι η απόδειξη ότι μπορείς να τα καταφέρεις και να βγεις στην άλλη πλευρά», λέει χαρακτηριστικά, παραμένοντας υπό αστυνομική παρακολούθηση μέχρι το 2034.

«Εξωτική» TikToker

H Σακίλ ως influencer μιλάει για άνδρες που είναι «φυσικοί κυνηγοί» και για την ανάγκη των γυναικών να φεύγουν από κακοποιητικές σχέσεις. Είναι μια ειρωνεία που δεν διαφεύγει από κανέναν, αφού η ίδια οδηγήθηκε στον ISIS ακριβώς επειδή αναζητούσε καταφύγιο από έναν βίαιο γάμο.

«Υπάρχει ένα στοιχείο της δικής μου εμπειρίας σε κάθε βίντεο που φτιάχνω», παραδέχεται.

Η διαδρομή της Σακίλ είναι και αποτέλεσμα μια ζωής γεμάτη βία. «Μεγάλωσα μέσα σε βίαιες σχέσεις· ίσως από εκεί πηγάζει η έλλειψη αίσθησης του κινδύνου. Δεν ξέρω τι θα πει φόβος», εξομολογείται στην Guardian.

Όταν ο γάμος της κατέρρευσε, η θρησκεία έγινε το σωσίβιό της, αλλά και η παγίδα της. Οι στρατολόγοι στο Facebook της υποσχέθηκαν μια «απλή, πνευματική ζωή» μακριά από τη διαφθορά της Δύσης.

«Δεν αφορούσε την τρομοκρατία για μένα», επιμένει. «Ήθελα απλώς να τιμωρήσω τον άνδρα μου και να βρω έναν τόπο που να μου ανήκει. Ήμουν αδύναμη και εγωίστρια» λέει για εκείνον τον Οκτώβριο του 2014, όταν πήρε τον γιο της, νήπιο μόλις, και πέταξε για την Τουρκία, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτό το ταξίδι θα όριζε το υπόλοιπο της ζωής της. Χωρίς να ξέρει πως στο «χαλιφάτο», το παραμύθι θα ήταν εφιάλτης.

«Τα παιδιά εμπιστεύονται τους γονείς τους ότι θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Εγώ απέτυχα», λέει με δάκρυα στα μάτια για το τραύμα του γιου της. Η απόδρασή της, μια πράξη απόγνωσης, την βρήκε να τρέχει μέσα στις λάσπες, κρατώντας το παιδί της σφιχτά, μακριά από τους ISIS.

«Towie Jihadi»

Η επιστροφή στη Βρετανία προφανώς και δεν ήταν η λύτρωση που περίμενε. Η αστυνομία την συνέλαβε μέσα στο αεροπλάνο και ο γιος της τέθηκε υπό κρατική προστασία.

Στη δίκη, οι ένορκοι είδαν σοκαριστικές φωτογραφίες, όπως τον γιο της να φοράει μπαλακλάβα με το λογότυπο του ISIS ή να στέκεται δίπλα σε ένα AK-47.

«Θέλω πάντα οι άνθρωποι να έχουν ελπίδα. Το έχω ζήσει, είμαι η απόδειξη ότι μπορείς να βγεις από το σκοτάδι στο φως»

Ο δικαστής ήταν καταπέλτης, κατηγορώντας την για «σειρά από ψέματα» και για την έκθεση του παιδιού της σε πλύση εγκεφάλου. Καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση.

«Η φυλακή ήρθε και πέρασε, αλλά η απουσία από το παιδί μου ήταν η πραγματική κόλαση», αναφέρει η ίδια. Κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής της, η Σακίλ συνεργάστηκε με ψυχολόγους και ιμάμηδες για την αποριζοσπαστικοποίησή της, κατανοώντας πώς οι recruiters διαστρέβλωσαν τη θρησκεία για τους σκοπούς τους.

Δεύτερη ευκαιρία σε έναν κόσμο που δεν ξεχνά

Σήμερα, η Σακίλ εργάζεται σε διοικητικές θέσεις και προσπαθεί να χτίσει την καριέρα της στο διαδίκτυο.

Παρά την αυστηρή επιτήρηση και το γεγονός ότι μέχρι το 2034 πρέπει να αναφέρει κάθε της κίνηση στην αστυνομία, η ίδια δηλώνει ελεύθερη.

«Δεν με νοιάζει τι πιστεύει ο κόσμος. Ξέρω ότι πολλοί δεν θα με καταλάβουν ποτέ», λέει με αποφασιστικότητα.

Η προσπάθειά της να δημιουργήσει μια φιλανθρωπική οργάνωση για την ενημέρωση στα σχολεία απέτυχε, καθώς η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της παραμένει χαμηλή.

Ωστόσο, η ίδια συνεχίζει να ποζάρει για το Instagram και να ανεβάζει βίντεο στο TikTok, θεωρώντας ότι η επιβίωσή της και η καλή της ζωή είναι η δική της απάντηση στο παρελθόν.

«Έσωσα τον εαυτό μου», καταλήγει, κάπου ανάμεσα στη μετάνοια και την ανάγκη για αυτοπροβολή.