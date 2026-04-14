Γιουνάιτεντ – Λιντς 1-2: Ήττα – σοκ για τη Μάντσεστερ από τα «παγώνια»

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νόα Οκαφόρ που σημείωσε δύο γκολ, η Λιντς κατάφερε να πάρει ένα υπερπολύτιμο διπλό στο «Ολντ Τράφορντ» με 2-1, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Premier League. Έτσι οι «κόκκινοι διάβολοι» έμειναν στους 55 πόντους και την 3η θέση, ενώ τα «παγώνια» έφτασαν τους 36 πόντους στη 15η θέση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ονειρικά για τη Λιντς, η οποία κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Νόα Οκαφόρ κάνοντας το 1-0. Στη συνέχεια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πίεσε για να βρει την ισοφάριση, ωστόσο αυτή δεν ήρθε. Αντίθετα, ο Ελβετός φορ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 29′ έκανε το 2-0 για τα «παγώνια», στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με αυτό το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος, το σύνολο του Μάικ Κάρικ μπήκε δυναμικά, όμως στο 56ο λεπτό ο Λισάντρο Μαρτίνεζ αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από υπόδειξη του VAR και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες. Η Γιουνάιτεντ δεν το έβαλε κάτω και στο 69′ μείωσε σε 2-1 με τον Κασεμίρο. Όμως τίποτα δεν άλλαξε στο υπόλοιπο του ματς και η Λιντς πήρε μια τεράστια νίκη.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: Λάμενς, Σο, Μαρτίνεζ, Γιορό, Μαζραουί (70’ Νταλότ), Κασεμίρο, Ουγκάρτε, Κούνια, Φερνάντες, Ντιαλό (70’ Μπεμό), Σέσκο

ΛΙΝΤΣ: Ντάρλοου, Γκούντμουντσον, Μπιγιόλ, Τζάστιν, Στράουκ, Μπογκλ, Αμπαντού, Τανάκα (74’ Γκρούεφ), Οκαφόρ (74’ Νιοντό), Αάρονσον (86’ Λόνγκσταφ), Κάλβερτ Λιούιν Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής: Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0

Άρσεναλ – Μπόρνμουθ 1-2

Μπρέντφορντ – Έβερτον 2-2

Μπέρνλι – Μπράιτον 0-2

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0

Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ 2-1

Νότιγχαμ – Άστον Βίλα 1-1

Σάντερλαντ – Τότεναμ 1-0

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς 1-2 Η βαθμολογία: Η επόμενη αγωνιστική:

18/4 14:30 Μπρέντφορντ – Φούλαμ

18/4 17:00 Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ

18/4 17:00 Λιντς – Γούλβς

18/4 19:30 Τότεναμ – Μπράιτον

18/4 22:00 Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19/4 16:00 Έβερτον – Λίβερπουλ

19/4 16:00 Άστον Βίλα – Σάντερλαντ

19/4 16:00 Νότιγχαμ – Μπέρνλι

19/4 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

20/4 22:00 Κρίσταλ – Πάλας – Γουέστ Χαμ