Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Μια βραδιά γεμάτη καλά νέα στην Σόφια
On Field 09 Απριλίου 2026, 22:20

Μια βραδιά γεμάτη καλά νέα στην Σόφια

Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα και ο Μπαρτζώκας έχει πολλούς λόγους να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Φέρτε μας το ευρωπαϊκό» φώναζαν οι 10.000 και πλέον οπαδοί του Ολυμπιακού στην Σόφια, με το που ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την Χάποελ Τελ Αβίβ, ενθουσιασμένοι από τη νίκη της ομάδας τους και το ωραίο μπάσκετ που έπαιξε.

Η ομάδα του Πειραιά είναι πρώτη και καλύτερη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας και τα νέα ήταν πολύ καλά για τους πρωταθλητές Ελλάδας στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.

Τόσο καλά που ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πολλούς λόγους για να χαμογελά, βλέποντας τους παίκτες του να συνεχίζουν σε ξέφρενους ρυθμούς, δυο μέρες μετά την μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ.

1.Ξεκινάμε από την επιστροφή του Μουστάφα Φαλ στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, καθώς ο Γάλλος σέντερ έπαιξε μετά από 307 μέρες. Είχε τραυματιστεί τον περασμένο Ιούνιο και τώρα έκανε το μεγάλο come back, με μια εμφάνιση μάλιστα που αποδεικνύει ότι ο «πύργος» των πειραιωτών επέστρεψε και είναι και σε καλή κατάσταση.

Ο Φαλ ήταν ξανά «κολώνα» του Ολυμπιακού στην επίθεση της ομάδας του λιμανιού, έχοντας μάλιστα άριστες συνεργασίες με τον Πίτερς, δίνοντας μάλιστα και τέσσερις ασίστ. Τέλος πρόσθεσε στην στατιστική του και δύο τάπες.

2.Ο Τζόσεφ βοήθησε σημαντικά την ομάδα του Πειραιά στο σημερινό παιχνίδι και δεν είναι φυσικά τυχαίο ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον άφησε στο παρκέ για 21 σχεδόν λεπτά, με τον Αμερικανό γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να έχει δέκα πόντους, τρεις ασίστ και κανένα λάθος.

Η απόδοση λοιπόν του Τζόσεφ ήταν ένα στοιχείο που σίγουρα ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τον προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδος.

3.Πάμε και στον φανταστικό (και στην Σόφια) Τάιλερ Ντόρσεϊ καθώς ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε και στο παιχνίδι με την Χάποελ απίστευτα πράγματα. Ο ομογενής άσος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας με 23 πόντους, επιβεβαιώνοντας πως είναι από τους ηγέτες των «ερυθρόλευκων» καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν, κάνοντας μεγάλα παιχνίδια.

4. Τελειώνοντας θα πρέπει να σταθούμε και στον Άλεκ Πίτερς, με τον Αμερικανό φόργουορντ να κάνει ένα μεστό παιχνίδι, πετυχαίνοντας 11 πόντους ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχε και πέντε ριμπάουντ και μία ασίστ.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο «καθρέφτης» της στατιστικής δείχνει και πως χειρίζεται την ομάδα του ο Μπαρτζώκας στην τελική ευθεία της διοργάνωσης, λίγο πριν από τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας. Έντεκα παίκτες είχε στην διάθεσή του ο Έλληνας προπονητής, οι δέκα είχαν διψήφιο χρόνο συμμετοχής κι αυτό λέει πολλά.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού θέλει να έχει σε εγρήγορση όλους τους παίκτες του και ο τρόπος με τον οποίο δίνει χρόνο σε όλους τους παίκτες, αυτό ακριβώς τον σκοπό έχει. Να είναι όλοι οι «ερυθρόλευκοι» σ’ ετοιμότητα, γιατί προφανέστατα όλοι θα χρειαστεί να βοηθήσουν στα μεγάλα παιχνίδια που ακολουθούν.

Κι επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την αναμέτρηση απέναντι στην Χάποελ, έλειπαν Φουρνιέ, Τζόουνς, Μόρις, Λαρεντζάκης και Νιλικίνα. Η νίκη λοιπόν που πέτυχε ο Ολυμπιακός ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική, αν αναλογιστεί κάποιος και τις απουσίες.

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Euroleague 09.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
Μπάσκετ 09.04.26

Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου

Οι συμπατριώτες του Σάσα Βεζένκοφ περιμένουν πώς και πως για να δουν από κοντά τον Βούλγαρο διεθνή, με τους υπεύθυνους του γηπέδου να ανοίγουν και το πάνω διάζωμα.

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Στη Σόφια για να «κλειδώσει» την πρωτιά ο Ολυμπιακός – «Τελικός» στη Roig Arena για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια
Euroleague 09.04.26

Στη Σόφια για να «κλειδώσει» την πρωτιά ο Ολυμπιακός – «Τελικός» στη Roig Arena για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν Μεγάλη Πέμπτη (9/4), απέναντι σε Χάποελ και Βαλένθια αντίστοιχα για την 37η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στη Euroleague.

Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
Europa League 09.04.26

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
EuroCup Γυναικών 09.04.26

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

