Στη Σόφια για να «κλειδώσει» την πρωτιά ο Ολυμπιακός – «Τελικός» στη Roig Arena για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε (9/4, 19:30, Novasports 4) με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Εuroleague στην ουδέτερη «Arena 8888» της βουλγαρικής πρωτεύουσας, ψάχνοντας μία ακόμα νίκη που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Πρωτοπόρος με ρεκόρ 24-12 ο Ολυμπιακός, το βράδυ της περασμένης Τρίτης (7/4) πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν και διέλυσε με 102-88 της Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο ΣΕΦ, με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ να δίνουν ρεσιτάλ.

Ποιους δεν θα έχει στη διάθεση του ο Ολυμπιακός

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί τρεις σημαντικές απουσίες, αφού εκτός από τους τραυματίες Τζόουνς και Μόρις, εκτός αποστολής έμεινε και ο Φουρνιέ που ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές. Επίσης εκτός είναι και οι Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου.

Στη Σόφια αναμένεται να βρεθεί πάνω από 11.000 κόσμος με τους Βούλγαρους να έχουν μεγάλη επιθυμία να βρεθούν στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον Σάσα Βεζένκοφ.

Από την άλλη, η Χάποελ βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-13 και συνεχίζει να παλεύει για να ολοκληρώσει τη regular season ούσα την πρώτη τετράδα. Έχει ένα ματς λιγότερο αυτό με τη Μακάμπι που θα το δώσει την ερχόμενη Κυριακή (12/4). Ο Δημήτρης Ιτούδης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γκινάτ και Ένις.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη Roig Arena σε ένα ματς κομβικό και για τις δύο ομάδες. Από την μία οι πράσινοι θέλουν τη νίκη για να έχουν πιθανότητες να βρεθούν ακόμα και στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, την ώρα που οι Ισπανοί βρίσκονται ήδη εκεί και θέλουν με το ροζ φύλλο αγώνα να παραμείνουν εντός πλεονεκτήματος έδρας.

