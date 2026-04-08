Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει

Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (8/4), σε ένα από τα παραδοσιακά ντέρμπι της Ευρωλίγκας, πέρασε… πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, τη νίκησε με 102-88 και έφτασε σε μια σειρά επιτευγμάτων. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «κλείδωσε» την παρουσία της στα πλέι-οφ της διοργάνωσης με το πλεονέκτημα έδρας, εξασφαλίζοντας παράλληλα και το πλεονέκτημα σε μια πιθανή ισοβαθμία με τη «Βασίλισσα».

Επιπλέον, οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν ότι με δύο ακόμη νίκες στις εναπομείνασες δυο αγωνιστικές (Χάποελ εκτός, Μιλάνο εντός) θα είναι δεδομένα πρώτοι σε μια ακόμη regular season, για 3η φορά τα τελευταία 4 χρόνια! Και στα πλέι-οφ, με την δύναμη της έδρας να δίνει ώθηση, θα κυνηγήσουν και το 5ο σερί φάιναλ-φορ τους, με απώτερο στόχο φυσικά την 4η κούπα.

Με πίστη στο πλάνο και τη φιλοσοφία του προπονητή του, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι σταθερά εδώ και χρόνια η πιο σταθερή ομάδα στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα που παίζει το συνολικά και κατά γενική ομολογία καλύτερο μπάσκετ και αυτή που -ειδικά φέτος- παρουσιάζει την πιο αποδοτική -πέρα από την πιο όμορφη- επίθεση.

Παντού πρωτιές

Η 1η θέση στην κανονική διάρκεια και της σεζόν 2025-26 πολύ δύσκολα θα χαθεί πλέον για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φτάνει σε αυτό το επίτευγμα έχοντας προσαρμοστεί πλήρως στις επιταγές του σύγχρονου μπάσκετ, το οποίο «απαιτεί» -πέρα από την σταθερή ικανότητα στην άμυνα- μια επίθεση που… πετάει φωτιές, αν φυσικά μια ομάδα θέλει να παραμένει ανταγωνιστική σε επίπεδο κατάκτησης τροπαίου. Αυτή τη στιγμή, δύο «στροφές» πριν το φινάλε της regular season, ο Ολυμπιακός έχει μαζί του και τα νούμερα για να επιβεβαιώσει πόσο καλό και επιθετικό μπάσκετ παίζει.

Είναι μακράν πρώτος στο index rating με 3942 πόντους, περισσότερους από 200 πάνω από τη 2η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι πρώτος σε ασίστ με 773 και 2ος σε μ.ο. (21) πίσω από τη Βαλένθια. Είναι 3ος σε μέσο όρο πόντων 90,4 και οριακά δεύτερος σε σύνολο πόντων (3256 μόλις στο -1 από τη Βαλένθια), νούμερα που λογικά και βάσει προγράμματος, θα βελτιωθούν στο… φώτο φίνις, με νέες πρωτιές και εκεί.

Μάλιστα, το πόσο αποδοτική και «οικονομική» είναι η επίθεση των «ερυθρόλευκων» φαίνεται και από μια ακόμη στατιστική κατηγορία, αφού τα τελικά αυτά νούμερα σε index-πόντους-ασίστ έρχονται ενώ ταυτόχρονα είναι μόλις στην 13η θέση ανάμεσα στις 20 ομάδες στις συνολικές προσπάθειες για σουτ. Κοινώς, υπάρχουν 12 ομάδες που σουτάρουν περισσότερο από τον Ολυμπιακό αλλά οι περισσότερες εξ αυτών δεν… πλησιάζουν καν την επιθετική εικόνα και απόδοση του!

Οι «100άρες» και τα ιστορικά ρεκόρ

Ως προς το κομμάτι της επίθεσης, ένα ακόμη νούμερο είναι πάντα εξαιρετικά ενδεικτικό στην απόδοση μιας ομάδας. Ο λόγος φυσικά για την τριψήφια επιθετική επίδοση ανά αγώνα – τις κατοστάρες!

Το 102-88 επί της Ρεάλ ήταν η 8η φετινή του «100άρα» στην Ευρωλίγκα, βελτιώνοντας την ήδη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της ομάδας (σ.σ. από την 7η). Αυτές οι οκτώ «100άρες» είναι επίσης ήδη ρεκόρ στην ιστορία των ελληνικών ομάδων στη διοργάνωση και συνολικά 2η καλύτερη όλων των εποχών στην κορυφαία διοργάνωση πίσω από τις 9 της Μονακό (σ.σ. επίσης φετινός απολογισμός) του -μέχρι πρότινος- Βασίλη Σπανούλη, ξεπερνώντας τις 7 από Παρί και Ρεάλ.

«Μιλώντας» για ρεκόρ και παραγωγικότητα, από τα φετινά αποτελέσματα του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, προκύπτει και κάτι ακόμη. Τέσσερις από αυτές τις «κατοστάρες» του, έχουν μπει επίσης μέσα σε ιστορικές λίστες. Το Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84 στις 19/12/25 και το Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77 στις 6/2/26 αποτελούν 2/8 μεγαλύτερες νίκες του στη διοργάνωση ιστορικά. Το Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104 στις 14/1/26 με τους 38 πόντους διαφοράς, μπήκε επίσης στη λίστα με τις 8 μεγαλύτερες σε έκταση νίκες του, ενώ τέλος, το Ολυμπιακός – Μακάμπι 100-93 με τις 29 ασίστ στις 20/1/26, αποτελεί μια από τις 8 καλύτερες επιδόσεις του στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.

Μία ανά τρεις αγώνες

Μοιραία λοιπόν, ως το φινάλε της κανονικής περιόδου, ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να φτάσει σε μια ακόμη -ιστορική- πρωτιά στη διοργάνωση, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όμως και πάλι δεν σταματά εκεί. Και αυτό γιατί οι «κατοστάρες» της σεζόν δεν είναι μόνο αυτές οι οκτώ. Σε συνδυασμό με τις 12 στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι Πειραιώτες έχουν φτάσει ήδη τις 20 για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Σε 63 αγώνες συνολικά έως τώρα, (36 Ευρωλίγκα, 22 GBL, 3 Κύπελλο, 2 Σούπερ Καπ) έχει ξεπεράσει 20 φορές τους 100 πόντους, φτάνοντας δηλαδή σε μία «100άρα» ανά σχεδόν τρεις αγώνες!

Επιπλέον, με τις 12 στο πρωτάθλημα, έχουν ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοση του Παναθηναϊκού από την -χωρίς Ολυμπιακό- σεζόν 2019-20 (σ.σ. σε κανονική διάρκεια), ξεπέρασαν το ένα και κυνηγούν να σπάσουν δύο ιστορικά ρεκόρ του Άρη…

Η ιστορική σεζόν 1986-97 του Άρη

Στη σεζόν έχουν απομείνει σίγουρα δυο ματς κανονικής διάρκειας στην Ευρωλίγκα, δύο ακόμη στην κανονική διάρκειας της Stoixman GBL και φυσικά όσα ακολουθήσουν στα πλέι-οφ των δύο διοργανώσεων. Σε αυτά, ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να φτάσει σε μια συνολικά ιστορική σεζόν, την οποία φυσικά η ομάδα θα ήθελε να σφραγίσει και με την κατάκτηση των δύο τροπαίων. Πέρα από αυτό όμως, ιστορική θα είναι και για την επιθετική της επίδοση και το συνολικό στατιστικό… κυριαρχίας, με το σύνολο στις «κατοστάρες».

Ο Ολυμπιακός κυνηγάει σε αυτό το κομμάτι τον ιστορικό Άρη της σεζόν 1986-87. Ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ, εν μέσω της παντοδυναμίας του σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προπονητή των αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη και τους Γκάλη, Γιαννάκη, Σούμποτιτς, Φιλίππου και Λυπηρίδη -μεταξύ άλλων- σάρωνε τους πάντες στο διάβα του, φτάνοντας στο νταμπλ στην Ελλάδα και στον 2ο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Τρέισερ Μιλάνο.

Εκείνη τη χρονιά, ο Άρης έφτασε στο απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, με 16 συνολικά «100άρες» σε κανονική περίοδο και πλέι-οφ. Στην κανονική περίοδο οι «κίτρινοι» είχαν 18 νίκες σε 18 αγώνες και 11 «κατοστάρες», ενώ αντίστοιχη απόλυτη κυριαρχία είχαν και στην post season. Απέκλεισε 3-0 τον Ηλυσιακό με τρεις κατοστάρες στον προημιτελικό, 3-0 τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και 3-0 τον Πανιώνιο στον τελικό, προσθέτοντας δύο ακόμη. Συνολικά, ο Άρης «έγραψε» 16/27 «κατοστάρες» στο πρωτάθλημα, τέσσερις ακόμη στο Κύπελλο (σε 5 αγώνες) και 2 στον Α’ γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Ποια ιστορικά ρεκόρ του Άρη κυνηγάει ο Ολυμπιακός

Συνολικά λοιπόν στη σεζόν 1986-87, ο Άρης του Ιωαννίδη του Γκάλη και του Γιαννάκη, κατέγραψε 22 «κατοστάρες» στους 36 αγώνες που έδωσε στις τρεις διοργανώσεις.

Σαράντα σχεδόν χρόνια μετά, Ο Ολυμπιακός της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, έχει φτάσει ήδη τις 20 και έχει ξεπεράσει τις 11 των «κίτρινων» στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Χρειάζεται ακόμη τέσσερις στα δύο ματς της κανονικής διάρκειας συν τα πλέι-οφ για να φτάσει το συνολικό ρεκόρ των 16 στο πρωτάθλημα και τρεις ακόμη συνολικά σε GBL ή Ευρωλίγκα για να σπάσει το ρεκόρ των 22 συνολικά για μια σεζόν.

Βεβαίως τα παραπάνω ρεκόρ αφορούν σε σύνολο αγώνων. Γιατί κατά τα άλλα, σε επίπεδο μέσου όρου και ποσοστών, οι 22/36 «κατοστάρες» του Άρη της σεζόν 1986-87 και οι 34/36 νίκες του, με αντίστοιχα ποσοστά 61,1% και 94,5% θα παραμείνουν μάλλον απλησίαστα…