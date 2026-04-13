Σοκ στον ΠΑΟΚ με Ντεσπόντοφ: Τέλος η σεζόν για τον Βούλγαρο

Δεν σταματάει η κακοδαιμονία του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος περνάει την πόρτα του χειρουργείου εξαιτίας του προβλήματος τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Ο Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για πρόβλημα στο οστό του μεγάλου δακτύλου στο αριστερό του πόδι.

Ο Ντεσπόντοφ είχε το πρόβλημα αυτό αρκετό καιρό και αγωνιζόταν για να μπορέσει να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, ωστόσο αυτό φαίνεται πως το επηρέασε αρνητικά. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως η σεζόν ολοκληρώνεται πρόωρα για τον Ντεσπόντοφ, σε μια περίοδο όπου η μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ έχει ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά.

Μάλιστα στον Δικέφαλο του Βορρά υπάρχει προβληματισμός και με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και να είναι αμφίβολος για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ για την προπόνηση της Δευτέρας:

Αγωνιστική εβδομάδα ξεκίνησε στη Νέα Μεσημβρία, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να στρέφουν την απόλυτη συγκέντρωσή τους στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας του Πάσχα ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo, ένα παιχνίδι κατοχής και για για φινάλε τουρνουά υψηλής έντασης.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε θεραπεία, λόγω επιμονων ενοχλήσεων στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού , όπου αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα.

Την Τρίτη (14.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.