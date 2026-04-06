Οι παίκτες της Παρτιζάν τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
Η Παρτίζαν τίμησε τη μνήμη θυμάτων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στις 27 Ιανουαρίου, σε τροχαίο δυστύχημα.
Συγκεκριμένα, οι παίκτες της ομάδας, στον αγώνα με την Τσουκαρίτσκι για το πρωτάθλημα Σερβίας, φόρεσαν μπλουζάκια που έγραφαν «Αδέρφια, για πάντα μαζί μας», με τον σύλλογο να κάνει την ανάλογη ανάρτηση.
«Οι παίκτες της Παρτιζάν βγήκαν στο γήπεδο φορώντας μπλουζάκια αφιερωμένα στους τραγικά χαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αυτά τα μπλουζάκια ήταν μέρος μιας ανθρωπιστικής εκστρατείας που διοργάνωσαν οι οπαδοί του συλλόγου μας και όλα τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν στις οικογένειες των θυμάτων», ήταν η λεζάντα της ανάρτησης, που συνόδευε φωτογραφίες των παικτών της Παρτιζάν με τα μπλουζάκια.
Δείτε τις μπλούζες της Παρτιζάν
🖤🤍 Fudbaleri Partizana izašli su na teren u majicama koje su posvećene tragično nastradalim navijačima PAOK-a. Ove majice bile su deo humanitarne akcije koju su organizovali navijači našeg kluba, a sav prihod od prodaje namenjen je porodicama stradalih. pic.twitter.com/wGISgDZPy5
— FK Partizan (@FKPartizanBG) April 5, 2026
