ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ζητήσαμε την αναβολή του αγώνα με τον Άρη ως φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου μας»
Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποιεί ότι αιτήθηκε την αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη (14/3), μετά τη δολοφονία του οπαδού της στην Καλαμαριά.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και ζητάει την αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη (14/3), ως φόρο τιμής στον οπαδό του δικέφαλου του Βορρά που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. το βράδυ της Πέμπτης (12/3).
Παράλληλα, η ασπρόμαυρη ΚΑΕ εξέφρασε τη θλίψη της για το τραγικό γεγονός και έστειλε τη συμπαράστασή της στους οικείους του εκλιπόντα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.
Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις