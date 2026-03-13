ΠΑΟΚ: «Να διαλευκανθεί άμεσα η δολοφονία του φιλάθλου μας»

Την οδύνη και τον αποτροπιασμό της εκφράζει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αφορμή τη δολοφονία ατόμου που ήταν οπαδός της το περασμένο βράδυ (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπως σημειώνει.

Οι ασπρόμαυροι τονίζουν μεταξύ άλλων ότι τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή και δηλώνει ότι πρέπει να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση του δικεφάλου

«Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την δολοφονία του νεαρού φίλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12.03).

Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο. Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις. Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».