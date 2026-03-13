ΠΑΟΚ: «Να διαλευκανθεί άμεσα η δολοφονία του φιλάθλου μας»
Ανακοίνωση με αφορμή το δολοφονικό περιστατικό στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12/3), εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
- Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι
- Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά
- Νεκρός 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι
Την οδύνη και τον αποτροπιασμό της εκφράζει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αφορμή τη δολοφονία ατόμου που ήταν οπαδός της το περασμένο βράδυ (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπως σημειώνει.
Οι ασπρόμαυροι τονίζουν μεταξύ άλλων ότι τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή και δηλώνει ότι πρέπει να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση του δικεφάλου
«Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την δολοφονία του νεαρού φίλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12.03).
Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.
Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο. Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις. Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».
- ΠΑΟΚ: «Να διαλευκανθεί άμεσα η δολοφονία του φιλάθλου μας»
- Δημάτος: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ προέχει η νίκη επί της Τσέλιε και στη Φιλαδέλφεια»
- Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής
- Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τους οπαδούς που θα βρεθούν στο Παγκρήτιο
- Η παρακάμερα του Μονακό – Ολυμπιακός (vid)
- Οπαδός της Μπόντο Γκλιμτ πανηγύρισε τις πέντε σερί νίκες με… κούρεμα (vid)
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΟΦΗ
- Κυκλοφορούν ξανά: Ξεκινάει η τρίτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων του Final Four
