Super League 2: Οδυνηρή ήττα για την Καβάλα (2-0) – Νίκες παραμονής για Νέστο (0-2) και ΠΑΟΚ Β’
Ο Καμπανιακός έγινε η τρίτη ομάδα -μετά τους Μακεδονικό και ΠΑΣ Γιάννινα- που υποβιβάζεται και μαθηματικά στη Γ΄ Εθνική, από τον Α΄ όμιλο της Super League 2, παρά τη νίκη του με 2-0 επί της Καβάλας.
- Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
- Θεσσαλονίκη: Στην εντατική διασωληνωμένος ο φοιτητής με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Σε χημειοπροφύλαξη οι επαφές του
- Χαϊδάρι: Συμμορία έκλεβε διερχόμενους οδηγούς παριστάνοντας ότι έχουν βλάβη στο δικό τους αυτοκίνητο
- «Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
Η νίκη του Νέστου Χρυσούπολης με 2-0 επί του Μακεδονικού στη Θεσσαλονίκη (με δύο γκολ του Σέα), για την 7η αγωνιστική των play out, οριστικοποίησε την τύχη της ομάδας από τη Χαλάστρα, παρότι η τελευταία νίκησε 2-0 την Καβάλα, με σκόρερ τους Ντουμάνη και Δερμιτζάκη. Παράλληλα, το αποτέλεσμα αυτό αφήνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους «αργοναύτες», οι οποίοι βρίσκονται στο -6 από τη σωτηρία, τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της χρονιάς.
Στην κορυφή της κατάταξης των play out παραμένει ο ΠΑΟΚ Β’, που νίκησε 2-1 με ανατροπή στην Καλαμαριά τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες από το 27′, λόγω αποβολής του Ναούμη. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο «Αγιαξ της Ηπείρου» προηγήθηκε στο 33′ με τον Φιόγκμπε, αλλά ο Ραϊχανί (64′) και ο Καλαϊτσίδης (89′) «υπέγραψαν» την ανατροπή για τον «δικέφαλο του βορρά», που βρίσκεται «αγκαλιά» με την παραμονή.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής των Πλέι Άουτ του Α΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2
Τετάρτη 8/4
Καμπανιακός-Καβάλα 2-0
ΠΑΟΚ Β΄-ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
Μακεδονικός-Νέστος Χρυσούπολης 0-2
Η βαθμολογία
*Από ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικό έχουν αφαιρεθεί προσωρινά τρεις βαθμοί, βάσει αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.
- Γκολ και highlights από όλα τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «8» του Champions League (vid)
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
- Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0: Επίδειξη δύναμης από τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)
- Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
- Champions League: Στο 11′ άνοιξε το σκορ η Παρί κόντρα στη Λίβερπουλ (vid)
- Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ το ζευγάρι των τελικών στη Volley League Γυναικών (vid)
- Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»
