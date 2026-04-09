Το μήνυμα του Γιαμάλ στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε το τέλειο «ριφιφί» στην έδρα της Μπαρτσελόνα, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» πήραν τεράστια νίκη με 2-0, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του Champions League.

Οι Μαδριλένοι αιφνιδίασαν τους Καταλανούς, πήραν το «διπλό» κι έχουν πλέον τον πρώτο λόγο για πρόκριση στην ημιτελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Κανείς όμως δεν πρέπει να ξεχνά ότι η Μπάρτσα είναι ικανή για όλα κι αυτό ακριβώς ήταν το νόημα του μηνύματος που έστειλε ο Λαμίν Γιαμάλ, στους οπαδούς της ομάδας του.

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα ανέβασε μια δήλωση στον λογαριασμό του στο Instagram, μια δήλωση που είχε την μορφή υπόσχεσης στους φίλους της Μπάρτσα, για την «μάχη» που θα γίνει στο Μετροπολιτάνο.

«Η πρόκριση δεν έχει κριθεί, υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να κάνουμε την ανατροπή και να συνεχίσουμε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε όλοι μαζί για την ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 18χρονος ακραίος επιθετικός της Μπαρτσελόνα.

Θα πρέπει πάντως εδώ να επισημάνουμε τις έντονες διαμαρτυρίες της διοίκησης των Καταλανών για την διαιτησία στον χθεσινό αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι «μπλαουγκράνα» δεν έκρυβαν την οργή τους για την διαιτησία του Ρουμάνου Ίστβαν Κόβατς και μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης στην Βαρκελώνη ανέφεραν, ότι η Μπαρτσελόνα έκανε επίσημη καταγγελία στην UEFA για την διαιτησία της χθεσινής αναμέτρησης.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι μετά την χθεσινή νίκη της Ατλέτικο, η αποστολή των Καταλανών γίνεται κάτι παραπάνω από δύσκολη αλλά σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτη.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα στις 4 Απριλίου, η ομάδα της Βαρκελώνης αντιμετώπισε την Ατλέτικο στο Μετροπολιτάνο για το πρωτάθλημα και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1.

Είναι όμως προφανές πως τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά στην ρεβάνς για το Champions League, καθώς τώρα θα κριθεί η πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Γιαμάλ δηλώνει αποφασισμένος με την δήλωση που ανέβασε στα social media αλλά δεν φτάνει μόνο η αποφασιστικότητα του νεαρού άσου για να κάνει την ανατροπή η Μπάρτσα κι αυτό το ξέρουν καλά ο Φλικ και οι παίκτες του.

Είναι ξεκάθαρο επίσης πως και παίκτες της Ατλέτικο ξέρουν καλά πως η «δουλειά» δεν έχει τελειώσει μετά το πρώτο παιχνίδι και θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση για να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο, την πρόκριση δηλαδή στα ημιτελικά του Champions League.