Η δύσκολη παιδική ηλικία του Γιαμάλ: «Δεν μπορούσα να αγοράσω PlayStation και έπαιζα με κάρτες Pokemon για ένα ευρώ»

O Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη και αναφέρθηκε στην παιδική του ηλικία και στα πρώτα χρόνια του στη Βαρκελώνη, ενώ έκανε ειδική αναφορά στα παιχνίδια που έπαιζε, αλλά και στις δυσκολίες που συνάντησε εκείνος και η οικογένειά του.

Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έχει περάσει σχεδόν όλη του τη ζωή στο Ματαρό, μια πόλη και δήμος της επαρχίας της Βαρκελώνης στην Καταλονία, και ως χειρονομία υπερηφάνειας για την καταγωγή του, άρχισε να γιορτάζει τους στόχους του σχεδιάζοντας το 304 με τα χέρια του, αναφερόμενος στους τρεις τελευταίους αριθμούς του ταχυδρομικού κώδικα της γειτονιάς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιαμάλ:

«Στη γειτονιά μου παλεύουμε καθημερινά για να ζήσουμε καλά και το απολαμβάνουμε μαζί. Ξέρουμε από πού ερχόμαστε και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό», ανέφερε αρχικά ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, ο οποίος στάθηκε επίσης στον καθοριστικό ρόλο των γονιών του στη ζωή του.

«Βλέπεις τους γονείς σου να δουλεύουν και να μην μπορούν να είναι πάντα δίπλα σου, και αυτό σε αγχώνει. Πιστεύω πως οι δικοί μου γονείς έχουν βιώσει πραγματική πίεση. Ήταν νέοι και είχαν εμένα. Πρέπει να στηρίξεις την οικογένεια, να δουλέψεις, να φροντίσεις το παιδί σου να είναι χαρούμενο, να του πάρεις δώρα. Αυτό είναι αληθινή πίεση – και μάλιστα από τη δύσκολη πλευρά».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ESPN, τόνισε πως παρά τη διεθνή του αναγνώριση, η καθημερινότητά του παραμένει απλή: «Κάνω ό,τι κάνει κάθε παιδί 18 ετών: είμαι με τους φίλους μου, φροντίζω τον αδερφό μου, παίζω PlayStation, βγαίνω μια βόλτα… τέτοια πράγματα».

Ο Γιαμάλ θυμήθηκε επίσης με νοσταλγία τα παιδικά του χρόνια, κυρίως τις στιγμές που έπαιζε κάρτες Pokemon με τους φίλους του στο σχολείο: «Όταν ήμουν μικρός δεν είχαμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε PlayStation ή Nintendo. Έτσι παίζαμε με τους φίλους μου στο προαύλιο με αυτές τις κάρτες, που κόστιζαν ένα ευρώ».

Αφού αποκάλυψε πως το αγαπημένο του Pokemon είναι το Zygarde, ο νεαρός ποδοσφαιριστής συνέδεσε και συμπαίκτες του με άλλους εμβληματικούς χαρακτήρες. Τον Pikachu τον ταύτισε με τον Ντάνι Όλμο «επειδή είναι ξανθός», ενώ τον Charizard τον συνέκρινε με τον Σέζνι, καθώς «έχει μια ιδιαίτερη αύρα».