Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Βινίσιους ή Γιαμάλ; O Γιορέντε έκανε σύγκριση
Ποδόσφαιρο 28 Μαρτίου 2026, 08:12

Πριν από το σερί των αγώνων με την Μπαρτσελόνα, ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης Μάρκος Γιορέντε δεν είχε πρόβλημα να μιλήσει με ονόματα!

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Άνοιξε τα χαρτιά του ο Μάρκος Γιορέντε! Ο 31χρονος δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης περιμένει πως και πως τις τρεις αναμετρήσεις της ομάδας του με τη Μπαρτσελόνα μέσα σε δέκα μέρες (η πρώτη το Σάββατο 4/4 για την La Liga και οι άλλες δυο για τα προημιτελικά του Champions League). Δεν είχε πρόβλημα να μιλήσει με ονόματα, πιο συγκεκριμένα να συγκρίνει τον Βινίσιους με τον Γιαμάλ.

Ο Γιορέντε μίλησε έξω από τα δόντια και ήταν ξεκάθαρος. Ο αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης θεωρεί ότι ο Βινίσιους είναι εύκολος αντίπαλος αλλά όχι ο Γιαμάλ. Μήπως έχει σχέση ότι είναι μαζί με τον Γιαμάλ στην Εθνική Ισπανίας;

«Συνήθως δεν έχω πολλά προβλήματα με τους εξτρέμ. Ούτε ο Βινίσιους Τζούνιορ μου δημιουργεί πολλά προβλήματα», παραδέχθηκε ο Γιορέντε.

Μετά αναφέρθηκε στον άλλο σταρ της Μπαρτσελόνα, τον Λαμίν Γιαμάλ. «Κοιτάζω τον Λαμίν Γιαμάλ από την άλλη πλευρά και χαίρομαι που δεν είμαι εγώ αυτός που τον μαρκάρει. Αν έπαιζε στην πλευρά μου, θα μου προκαλούσε πολλούς πονοκεφάλους», παραδέχτηκε ο Γιορέντε.

Με βάση τα λόγια του Γιορέντε δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιαμάλ θεωρείται από πολλούς ο υπ’ αριθμόν 1 κίνδυνος της Μπαρτσελόνα. Μιλάει και η πείρα καθώς ο αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι ποτέ δεν θα έπαιζε στην Μπαρτσελόνα επειδή κατάγεται από οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς με την Ρεάλ Μαδρίτης, έχει αντιμετωπίσει πολλούς εξτρέμ και μάλιστα υψηλού επιπέδου τόσο στον σύλλογό του όσο και στην Εθνική Ισπανίας. Εχει παίξει και πολλούς αγώνες εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, από όπου πέρασε από τις ακαδημίες της.

Προς το παρόν ο Γιορέντε πρέπει να αφοσιωθεί στην Εθνική Ισπανίας. Μετά την Σερβία, την οποία νίκησε 3-0, την Τρίτη 31/3 αντιμετωπίζει την Αίγυπτο σε δεύτερο φιλικό ματς. Μετά, μένει να δούμε και πως θα αντιδράσει ο Βινίσιους στο παιχνίδι Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα.

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Κόσμος
Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Ποδόσφαιρο 28.03.26

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Με 30.273 εισιτήρια ανά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός προσπέρασε όλες τις ομάδες (τουλάχιστον) την τελευταία 30ετία αλλά και τον... εαυτό του. Ο αναλυτικός πίνακας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δίνει τις απαντήσεις.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ – Επίθεση με drone σε λιμάνι του Ομάν
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 09:28

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Το Ισραήλ λέει ότι δέχτηκε επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Η «Ιθάκη» στη Λαμία, ο Τσίπρας στην επίθεση – Πυρά σε Μητσοτάκη για σκάνδαλα, οικονομία – Στην ώρα του το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Παρέμβαση εν μέσω σφοδρών διεργασιών στον προοδευτικό χώρο, εφ’ όλης της ύλης επίθεση στον Μητσοτάκη, ανοίγει τα χαρτιά του ο πρώην πρωθυπουργός.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Ακρίβεια 28.03.26

Τα ακριβότερα μεταφορικά κόστη, η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εικόνα της εγχώριας αγοράς

Δήμητρα Σκούφου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

