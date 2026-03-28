Βινίσιους ή Γιαμάλ; O Γιορέντε έκανε σύγκριση

Άνοιξε τα χαρτιά του ο Μάρκος Γιορέντε! Ο 31χρονος δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης περιμένει πως και πως τις τρεις αναμετρήσεις της ομάδας του με τη Μπαρτσελόνα μέσα σε δέκα μέρες (η πρώτη το Σάββατο 4/4 για την La Liga και οι άλλες δυο για τα προημιτελικά του Champions League). Δεν είχε πρόβλημα να μιλήσει με ονόματα, πιο συγκεκριμένα να συγκρίνει τον Βινίσιους με τον Γιαμάλ.

Ο Γιορέντε μίλησε έξω από τα δόντια και ήταν ξεκάθαρος. Ο αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης θεωρεί ότι ο Βινίσιους είναι εύκολος αντίπαλος αλλά όχι ο Γιαμάλ. Μήπως έχει σχέση ότι είναι μαζί με τον Γιαμάλ στην Εθνική Ισπανίας;

«Συνήθως δεν έχω πολλά προβλήματα με τους εξτρέμ. Ούτε ο Βινίσιους Τζούνιορ μου δημιουργεί πολλά προβλήματα», παραδέχθηκε ο Γιορέντε.

Μετά αναφέρθηκε στον άλλο σταρ της Μπαρτσελόνα, τον Λαμίν Γιαμάλ. «Κοιτάζω τον Λαμίν Γιαμάλ από την άλλη πλευρά και χαίρομαι που δεν είμαι εγώ αυτός που τον μαρκάρει. Αν έπαιζε στην πλευρά μου, θα μου προκαλούσε πολλούς πονοκεφάλους», παραδέχτηκε ο Γιορέντε.

Με βάση τα λόγια του Γιορέντε δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιαμάλ θεωρείται από πολλούς ο υπ’ αριθμόν 1 κίνδυνος της Μπαρτσελόνα. Μιλάει και η πείρα καθώς ο αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι ποτέ δεν θα έπαιζε στην Μπαρτσελόνα επειδή κατάγεται από οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς με την Ρεάλ Μαδρίτης, έχει αντιμετωπίσει πολλούς εξτρέμ και μάλιστα υψηλού επιπέδου τόσο στον σύλλογό του όσο και στην Εθνική Ισπανίας. Εχει παίξει και πολλούς αγώνες εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, από όπου πέρασε από τις ακαδημίες της.

Προς το παρόν ο Γιορέντε πρέπει να αφοσιωθεί στην Εθνική Ισπανίας. Μετά την Σερβία, την οποία νίκησε 3-0, την Τρίτη 31/3 αντιμετωπίζει την Αίγυπτο σε δεύτερο φιλικό ματς. Μετά, μένει να δούμε και πως θα αντιδράσει ο Βινίσιους στο παιχνίδι Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα.