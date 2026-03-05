Η αποκάλυψη του Γιαμάλ για τα δύσκολα παιδικά χρόνια: «Οι γονείς μου ζούσαν στην πίεση»

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη για τα παιδικά του χρόνια, τη «Masia» και την Μπαρτσελόνα, ενώ δεν γινόταν να μην αναφερθεί στους γονείς του και τις δυσκολίες που πέρασε.

Ο 18χρονος σούπερ σταρ έχει περάσει σχεδόν όλη του τη ζωή στο Ματαρό, συγκεκριμένα στη γειτονιά Ροκαφόντα, και ως ένδειξη υπερηφάνειας για τις ρίζες του, άρχισε να πανηγυρίζει τα γκολ του σχεδιάζοντας με τα χέρια του τον αριθμό 304, αναφερόμενος στους τρεις τελευταίους αριθμούς του ταχυδρομικού κώδικα της γειτονιάς.

Η συνέντευξη του Λαμίν Γιαμάλ:

Πριν από μερικές εβδομάδες, σε μια συνέντευξη με το «60 Minutes», μίλησε για τις ρίζες του: «Όπως πολλές υποβαθμισμένες γειτονιές, η Ροκαφόντα έχει ξεχαστεί. Δεν είμαστε σαν τη Σαριά ή το Πασέιγ ντε Γκράσια. Αγωνιζόμαστε όσο πιο σκληρά μπορούμε για να ζήσουμε καλά και το απολαμβάνουμε μαζί. Ξέρουμε από πού προερχόμαστε και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό».

Ο επιθετικός των Καταλανών τόνισε επίσης τη σημασία των γονιών του στη ζωή του: «Βλέπεις τους γονείς σου να δουλεύουν, να μην μπορούν πάντα να είναι μαζί σου, και νευριάζεις. Νιώθω ότι οι γονείς μου είχαν πίεση. Ήταν νέοι, με είχαν. Πρέπει να φροντίσεις την οικογένεια, να δουλέψεις, να κάνεις το παιδί σου χαρούμενο, να του αγοράσεις δώρα. Αυτό είναι πίεση, και η κακή μορφή της».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «ESPN», διαβεβαίωσε ότι παρά το γεγονός ότι είναι παγκόσμιο αστέρι, η ζωή του παραμένει όπως κάθε νέου της ηλικίας του: «Κάνω ό,τι κάνει οποιοσδήποτε 18χρονος: βγαίνω με τους φίλους μου, φροντίζω τον αδερφό μου, παίζω PlayStation, πηγαίνω βόλτα… τέτοια πράγματα».

Ο Γιαμάλ θυμάται με νοσταλγία την παιδική του ηλικία, ιδιαίτερα τις στιγμές που έπαιζε με κάρτες Pokémon με τους φίλους του στο σχολείο: «Όταν ήμουν μικρός δεν είχαμε τα μέσα να αγοράσουμε PlayStation ή Nintendo. Έτσι παίζαμε με τους φίλους μου στην αυλή με αυτές τις κάρτες, που κόστιζαν ένα ευρώ».

Αφού αποκάλυψε ότι το αγαπημένο του Pokémon είναι το Zygarde, ο ποδοσφαιριστής παρομοίασε άλλα εμβληματικά Pokémon με τους συμπαίκτες του. Με το Pikachu στο μυαλό του, δεν δίστασε να επιλέξει τον Ντάνι Όλμο «γιατί είναι ξανθός», ενώ ο Charizard του θυμίζει τον Σέζνι επειδή «έχει μια ξεχωριστή αύρα».