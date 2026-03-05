sports betsson
Η αποκάλυψη του Γιαμάλ για τα δύσκολα παιδικά χρόνια: «Οι γονείς μου ζούσαν στην πίεση»
Ποδόσφαιρο 05 Μαρτίου 2026, 11:22

Η αποκάλυψη του Γιαμάλ για τα δύσκολα παιδικά χρόνια: «Οι γονείς μου ζούσαν στην πίεση»

Ο Λαμίν Γιαμάλ αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά του χρόνια και τις θυσίες που έκαναν οι γονείς του για να τον μεγαλώσουν, σε συνέντευξη του στο 60 Minutes.

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη για τα παιδικά του χρόνια, τη «Masia» και την Μπαρτσελόνα, ενώ δεν γινόταν να μην αναφερθεί στους γονείς του και τις δυσκολίες που πέρασε.

Ο 18χρονος σούπερ σταρ έχει περάσει σχεδόν όλη του τη ζωή στο Ματαρό, συγκεκριμένα στη γειτονιά Ροκαφόντα, και ως ένδειξη υπερηφάνειας για τις ρίζες του, άρχισε να πανηγυρίζει τα γκολ του σχεδιάζοντας με τα χέρια του τον αριθμό 304, αναφερόμενος στους τρεις τελευταίους αριθμούς του ταχυδρομικού κώδικα της γειτονιάς.

Η συνέντευξη του Λαμίν Γιαμάλ:

Πριν από μερικές εβδομάδες, σε μια συνέντευξη με το «60 Minutes», μίλησε για τις ρίζες του: «Όπως πολλές υποβαθμισμένες γειτονιές, η Ροκαφόντα έχει ξεχαστεί. Δεν είμαστε σαν τη Σαριά ή το Πασέιγ ντε Γκράσια. Αγωνιζόμαστε όσο πιο σκληρά μπορούμε για να ζήσουμε καλά και το απολαμβάνουμε μαζί. Ξέρουμε από πού προερχόμαστε και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό».

Ο επιθετικός των Καταλανών τόνισε επίσης τη σημασία των γονιών του στη ζωή του: «Βλέπεις τους γονείς σου να δουλεύουν, να μην μπορούν πάντα να είναι μαζί σου, και νευριάζεις. Νιώθω ότι οι γονείς μου είχαν πίεση. Ήταν νέοι, με είχαν. Πρέπει να φροντίσεις την οικογένεια, να δουλέψεις, να κάνεις το παιδί σου χαρούμενο, να του αγοράσεις δώρα. Αυτό είναι πίεση, και η κακή μορφή της».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «ESPN», διαβεβαίωσε ότι παρά το γεγονός ότι είναι παγκόσμιο αστέρι, η ζωή του παραμένει όπως κάθε νέου της ηλικίας του: «Κάνω ό,τι κάνει οποιοσδήποτε 18χρονος: βγαίνω με τους φίλους μου, φροντίζω τον αδερφό μου, παίζω PlayStation, πηγαίνω βόλτα… τέτοια πράγματα».

YouTube thumbnail

Ο Γιαμάλ θυμάται με νοσταλγία την παιδική του ηλικία, ιδιαίτερα τις στιγμές που έπαιζε με κάρτες Pokémon με τους φίλους του στο σχολείο: «Όταν ήμουν μικρός δεν είχαμε τα μέσα να αγοράσουμε PlayStation ή Nintendo. Έτσι παίζαμε με τους φίλους μου στην αυλή με αυτές τις κάρτες, που κόστιζαν ένα ευρώ».

Αφού αποκάλυψε ότι το αγαπημένο του Pokémon είναι το Zygarde, ο ποδοσφαιριστής παρομοίασε άλλα εμβληματικά Pokémon με τους συμπαίκτες του. Με το Pikachu στο μυαλό του, δεν δίστασε να επιλέξει τον Ντάνι Όλμο «γιατί είναι ξανθός», ενώ ο Charizard του θυμίζει τον Σέζνι επειδή «έχει μια ξεχωριστή αύρα».

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία είχε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΟΚ. Τι είπε για το δεύτερο πέναλτι του δικεφάλου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη» – Απευθείας αναθέσεις καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ
«Ιδιώτες θησαυρίζουν» 05.03.26

«Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη» - Απευθείας αναθέσεις καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά για τις «χιλιάδες απευθείας αναθέσεις» της κυβέρνησης με εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Πολιτική 05.03.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση
Πολιτική αντιπαράθεση 05.03.26

Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της στήριξης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Τι απαντά η ΝΔ

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 05.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, τις 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Plan B 05.03.26

Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Εκτιμήσεις αναλυτών 05.03.26

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα - Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

