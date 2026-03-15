Έτοιμος να «σπάσει» μεγάλο ρεκόρ ο Γιαμάλ

Τα φώτα παραμένουν στραμμένα στον Λαμίν Γιαμάλ καθώς ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα είναι σε σούπερ φόρμα και οδηγεί τους «μπλαουγκράνα» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία.

Ο διεθνής ακραίος επιθετικός της Μπάρτσα πέτυχε το γκολ της σπουδαίας εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπιλμπάο (1-0) ενώ είχε πετύχει και τρία γκολ στο εντυπωσιακό 4-1 επί της Βιγιαρεάλ.

Είχε επίσης σκοράρει και στις 7 Φεβρουαρίου στη νίκη των «μπλαουγκράνα» επί της Λεβάντε, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως στα εφτά τελευταία παιχνίδια του ισπανικού πρωταθλήματος έχει πετύχει εφτά τέρματα.

Ο 18χρονος άσος των Καταλανών έχει ηγετικό ρόλο και την φετινή αγωνιστική περίοδο κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο Γιαμάλ έχει την μεγάλη ευκαιρία να «σπάσει» ένα… στοιχειωμένο ρεκόρ που κρατά 30 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ένα ρεκόρ το οποίο κατέχει ένας θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ραούλ Γκονζάλες και πιο συγκεκριμένα από την αγωνιστική περίοδο 1995-1996.

Εκείνη την χρονιά ο Ραούλ είχε πετύχει 19 γκολ με την φανέλα της «βασίλισσας» σε ηλικία 18 χρονών κι έκτοτε κανείς παίκτης κάτω των 19 χρόνων δεν έχει καταφέρει να πετύχει περισσότερα τέρματα στην μεγάλη κατηγορία.

Τώρα όμως ο Γιαμάλ δείχνει έτοιμος να «σπάσει» αυτό το ρεκόρ του Ραούλ καθώς έχει μέχρι στιγμής πετύχει 14 γκολ και θέλει έξι ακόμα για να αφήσει πίσω του τον παλαίμαχο σούπερ σταρ της «βασίλισσας».

Απομένουν έντεκα αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της φετινής La Liga και σ’ αυτά τα έντεκα ματς της Μπάρτσα ο Γιαμάλ «ψάχνει» έξι γκολ για να πάρει στα χέρια του το μεγάλο ρεκόρ.

Τα παιχνίδια είναι πολλά και ο Ισπανός άσος της Μπάρτσα δείχνει πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο μήνα, γεγονός που του επιτρέπει να αισιοδοξεί για τον αριθμό των γκολ που θα πετύχει.

Ο Γιαμάλ είναι ο ηγέτης των «μπλαουγκράνα» και οι Καταλανοί ποντάρουν πολλά πάνω του για την κατάκτηση του τίτλου στην La Liga. Αυτός είναι άλλωστε και ο μεγάλος στόχος του 18χρονου άσου της Μπάρτσα, να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά αν πετύχει και το μεγάλο ρεκόρ που προαναφέραμε, θα πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του νεαρού σούπερ σταρ των Καταλανών.