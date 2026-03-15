Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Έτοιμος να «σπάσει» μεγάλο ρεκόρ ο Γιαμάλ
On Field 15 Μαρτίου 2026, 08:00

Ο σούπερ σταρ της Μπάρτσα «κυνηγάει» μια ιστορική επίδοση του Ραούλ και δείχνει ικανός να ξεπεράσει τον θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Τα φώτα παραμένουν στραμμένα στον Λαμίν Γιαμάλ καθώς ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα είναι σε σούπερ φόρμα και οδηγεί τους «μπλαουγκράνα» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία.

Ο διεθνής ακραίος επιθετικός της Μπάρτσα πέτυχε το γκολ της σπουδαίας εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπιλμπάο (1-0) ενώ είχε πετύχει και τρία γκολ στο εντυπωσιακό 4-1 επί της Βιγιαρεάλ.

Είχε επίσης σκοράρει και στις 7 Φεβρουαρίου στη νίκη των «μπλαουγκράνα» επί της Λεβάντε, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως στα εφτά τελευταία παιχνίδια του ισπανικού πρωταθλήματος έχει πετύχει εφτά τέρματα.

Ο 18χρονος άσος των Καταλανών έχει ηγετικό ρόλο και την φετινή αγωνιστική περίοδο κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο Γιαμάλ έχει την μεγάλη ευκαιρία να «σπάσει» ένα… στοιχειωμένο ρεκόρ που κρατά 30 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ένα ρεκόρ το οποίο κατέχει ένας θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ραούλ Γκονζάλες και πιο συγκεκριμένα από την αγωνιστική περίοδο 1995-1996.

Εκείνη την χρονιά ο Ραούλ είχε πετύχει 19 γκολ με την φανέλα της «βασίλισσας» σε ηλικία 18 χρονών κι έκτοτε κανείς παίκτης κάτω των 19 χρόνων δεν έχει καταφέρει να πετύχει περισσότερα τέρματα στην μεγάλη κατηγορία.

Τώρα όμως ο Γιαμάλ δείχνει έτοιμος να «σπάσει» αυτό το ρεκόρ του Ραούλ καθώς έχει μέχρι στιγμής πετύχει 14 γκολ και θέλει έξι ακόμα για να αφήσει πίσω του τον παλαίμαχο σούπερ σταρ της «βασίλισσας».

Απομένουν έντεκα αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της φετινής La Liga και σ’ αυτά τα έντεκα ματς της Μπάρτσα ο Γιαμάλ «ψάχνει» έξι γκολ για να πάρει στα χέρια του το μεγάλο ρεκόρ.

Τα παιχνίδια είναι πολλά και ο Ισπανός άσος της Μπάρτσα δείχνει πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο μήνα, γεγονός που του επιτρέπει να αισιοδοξεί για τον αριθμό των γκολ που θα πετύχει.

Ο Γιαμάλ είναι ο ηγέτης των «μπλαουγκράνα» και οι Καταλανοί ποντάρουν πολλά πάνω του για την κατάκτηση του τίτλου στην La Liga. Αυτός είναι άλλωστε και ο μεγάλος στόχος του 18χρονου άσου της Μπάρτσα, να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά αν πετύχει και το μεγάλο ρεκόρ που προαναφέραμε, θα πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του νεαρού σούπερ σταρ των Καταλανών.

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).

Σύνταξη
Μπάσκετ 15.03.26

Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Σύνταξη
Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
On Field 13.03.26

Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

Άκης Στρατόπουλος
Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
On Field 11.03.26

Μια εικόνα και -εν προκειμένω- ένας πίνακας, αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης με την σύγκριση απλά να μην… υπάρχει – Ο Ολυμπιακός 24 και οι υπόλοιποι «μάχη» στο… 4.

Γιώργος Νοικοκύρης
Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα
On Field 10.03.26

Η πορτογαλική ομάδα δεν έχει γνωρίσει ήττα σε 25 παιχνίδια της λίγκας αλλά βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας και οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου είναι ελάχιστες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…
On Field 09.03.26

Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
On Field 09.03.26

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
Διέξοδος μέσω Ευρώπης 09.03.26

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).

Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης
Κύριες και επικουρικές 15.03.26

Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση
Μπάσκετ 15.03.26

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
16η μέρα πολέμου 15.03.26 Upd: 09:16

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Άκης Στρατόπουλος
Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Αγορές σε αναταραχή 15.03.26

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Δικαιοσύνη! 15.03.26

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

